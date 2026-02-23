Iago Aspas, Jugador Hyundai de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS

Miguel Casado 23 FEB 2026 - 23:33h.

El capitán del Celta, mejor jugador de la jornada 25

Claudio Giráldez, del "fue un monólogo" a "es costumbre agarrar dentro del área a Borja y que no piten nada"

Iago Aspas saltó al terreno de juego del Estadio de Balaídos en el minuto 69 del Celta - Mallorca para decidir el encuentro. El capitán celeste demostró, una vez más, que tiene cuerda para rato y anotó dos goles que sirvieron para dar una victoria importantísima a los suyos.

Veinte minutos, un gol de penalti y otro tras un zurdazo le bastaron al 'Príncipe de las Bateas' para ganarse ser el Jugador Hyundai de la jornada 25 de LALIGA EA SPORTS.

Y es que tras cuatro partidos sin ganar -dos empates y dos derrotas- los de Claudio Giráldez volvieron a hacerlo ante el Mallorca de Jagoba Arrasate.

“Era muy importante, ya lo dijo el míster. Llevábamos varios partidos sin ganar y necesitábamos este triunfo. Es una victoria balsámica, es la victoria que nos hace mirar hacia arriba y olvidarnos del descenso. Tenemos un partido muy bonito el jueves y a pensar en ese partido”, comentó el propio '10' tras el pitido final.

"Sin prisa" por cerrar su futuro, Iago demostró un día más lo que siente por el Celta de Vigo. Y lo hizo como mejor sabe: marcando goles y agarrando ese escudo que tanto y tanto le ha dado. Y viceversa.

“Los que me conocen ya saben que me encanta el fútbol, vivo por y para ello. Es muy satisfactorio salir y dar la victoria a mi equipo. Me hace venir con más ilusión. A partir de ahí, lo que tenga que venir ya vendrá”, comentó con la prensa.

Con los dos tantos de este domingo, Aspas ya lleva siete goles esta temporada: cuatro en LALIGA y tres en la Europa League, donde su equipo tiene encarrilado el pase a la siguiente ronda después de ganar 1-2 al PAOK en la previa de los playoffs previos a octavos de final.