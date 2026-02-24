Alberto Bravo 24 FEB 2026 - 12:38h.

El capitán, que en agosto cumplirá 39 años, aún no ha decidido si se retira a final de temporada

Iago Aspas quiere al Deportivo en Primera División

VigoIago Aspas, capitán y leyenda del Celta de Vigo, sigue sin deshojar la margarita. El delantero aún no sabe si continuará la próxima temporada en activo. Ha pedido tiempo al club tras mantener una reunión con Marco Garcés, director deportivo celeste, para aceptar la oferta de renovación que tiene encima de la mesa. Lo que sí parece tener claro es que su carrera terminará, como muy tarde, en junio de 2027. Ahí estará muy cerca de cumplir 40 años.

El moañés, en una entrevista en El Larguero de la Cadena Ser, asume con naturalidad su paso por el banquillo porque es consciente de que no tiene 25 años y no puede jugar "todos los minutos". "Estoy bastante contento con los minutos que estoy teniendo. Ahora tengo más experiencia, sé elegir mejor las jugadas que cuando empecé, pese a que pierdes un poco el físico por la edad", subrayó el delantero celeste, para quien el nivel "táctico y físico" es lo que más ha cambiado en el fútbol.

"Yo me considero un jugador de calle, pero también he tenido que amoldarme al fútbol actual. Ahora tengo que apretar más, trabajar más en defensa, pensar un segundo antes que el rival porque no soy un futbolístico físico", expuso el delantero de 38 años.

En este sentido, como viene haciendo en las últimas semanas, no dio demasiadas pistas sobre su continuidad una temporada más en el fútbol profesional: "No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más".

Recordó Iago Aspas, que viene de hacer tres goles y una asistencia en los tres últimos partidos, que aún no tiene tomada una decisión: "Le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa. Creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no. Conforme vaya avanzando la temporada, igual no me encuentro bien y prefiero echarme a un lado. El equipo viene trabajando muy bien y tenemos una cantera extraordinaria y hay que dejar paso".

Lo que tiene claro el moañés es que solo seguirá si se encuentra al nivel y con hambre de aportar en el campo: "Si eso no lo pierdo, renovaría. Lo que me ha llevado a estar tantos años es ese amor por el fútbol y el hambre. "Estoy muy tranquilo. Soy feliz y no tengo prisa. Me encuentro bien, no os engaño. Aún queda febrero... De aquí al 30 de junio, hay mucho bacalao que cortar", concluyó.