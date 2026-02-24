Alberto Bravo 24 FEB 2026 - 15:17h.

El de Sanlucar hizo un extenso repaso a su exitosa carrera en Post United

Iago Aspas pone fecha al fin de su carrera: "Más que una temporada no habrá"

Compartir







VigoManuel Agudo Durán, mundialmente conocido como Nolito, concedió una larga entrevista a Post United en la que repasó toda su exitosa carrera. Desde su paso por el Barcelona, su fichaje por el Celta en donde alcanzó la internacionalidad a su traspaso al Manchester City para acabar jugando en el Sevilla y volviendo al Celta para ayudar en un momento muy complicado. Cinco temporadas y media en Vigo le valieron para ser una leyenda celeste.

"Al final todo el mundo se metía con el andamio y cada vez hay más clubes y entrenadores que hacen lo del andamio", destacó Nolito al ser preguntado por Luis Enrique. El asturiano, que llegaba de fracasar en la Roma, apostó por el gaditano en su primera aventura en España como entrenador.

Nolito confesó que tras tenerlo como técnico en el Barcelona Atlètic su adaptación al Celta fue sencilla: "Mismos pensamientos, mismos caracteres, mismas fórmulas de trabajo. Para mí es superfácil porque yo ya lo tuve". Reconoció que tras la salida del míster tuvo opciones de acompañarlo al FC Barcelona: "Alguna opción hubo por ahí pero yo pertenecía al Celta, tenía una cláusula".

El Toto Berizzo fue capaz de sacar su mejor nivel en dos temporadas históricas en Vigo en las que el Celta logró clasificarse para Europa. "No tenía ningún problema. Es verdad que hacíamos muchas pesas combinado en el césped y a mí siempre me ha gustado más el balón", bromeó Nolito recordando lo duro que era entrenar con el técnico argentino.

Sus goles y asistencias le abrieron la puerta a la Selección Española: "Balaídos con Alemania que perdemos 0-1. Con un diluvio universal también. No caía agua y mira que estaba acostumbrada. Agua por todos lados, llovió lo más grande y no paraba de llover".

Debutar con la Selección y lograr la clasificación para una Europa League que no pudo disfrutar al ser traspasado al Manchester City de Pep Guardiola: "La verdad que estaba muy a gusto, físicamente era una época de mi vida que que que era superfeliz en todos los ámbitos, en el tema personal, en el tema familiar, en el tema deportivo".

En ese tercer año en Vigo pudo compartir vestuario con Iago Aspas: "Jugar con él es muy fácil. Me entendí desde el primer día muy muy bien, simplemente sin mirarnos". "Yo siempre le digo ratita y bueno pero con cariño. Rati, sobre todo rati, viene de pequeño de un amigo", confesó Nolito que recuerda que también le llamaba así en el campo. Un año que se cerraba casi todos los partidos con la canción de John Guidetti.