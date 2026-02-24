Alberto Bravo 24 FEB 2026 - 13:40h.

El delantero firma un contrato hasta junio de 2030

VigoEl Celta de Vigo ha anunciado el acuerdo con el Asante Kotoko SC para cerrar, de manera definitiva, el fichaje de Bernard Somuah. El delantero del Fortuna lleva un año y medio en Vigo en el que ha ido progresando de manera notable. A sus 19 años es una de las piezas destacadas del filial que dirige Fredi Álvarez, un equipo que aspira a pelear por el ascenso a Segunda División.

Bernard Somuah, que se ha ganado el apodo de 'The Chosen One', firma un contrato hasta junio de 2030. La dirección deportiva confía ciegamente en las posbilidades de este joven atacante. Este curso suma cinco goles en el Fortuna en 802 minutos de juego.

Comunicado oficial

El Celta y el Asante Kotoko SC han alcanzado un acuerdo para el traspaso definitivo de los derechos del jugador, Bernard Somuah. El atacante ghanés continuará vinculado a la entidad celeste hasta junio de 2030.

Somuah llegó a Vigo en agosto de 2024 y, tras una primera etapa en el Juvenil A, dio el salto esta temporada al Celta Fortuna. Su debut en Primera Federación tuvo lugar en la jornada inaugural ante el Zamora CF y, desde entonces, se ha consolidado como un recurso habitual en el esquema de Fredi Álvarez.

En los más de 800 minutos que acumula en la categoría, Bernard ha anotado 5 goles aportando velocidad, desborde y determinación en el uno contra uno. Sus actuaciones han sido decisivas en momentos clave de la temporada, como en la histórica remontada ante el Talavera en Barreiro, donde anotó sobre la bocina el tanto que le daba la vuelta al marcador.

Su rendimiento se enmarca en la sobresaliente campaña que está firmando el filial celeste, actualmente segundo en la clasificación con un bagaje de 48 puntos.

Con tan solo 19 años, el Celta asegura la continuidad de un futbolista con una enorme proyección que seguirá desarrollando su talento con el escudo celeste en el pecho.