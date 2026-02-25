Alberto Bravo 25 FEB 2026 - 15:23h.

Recordó que "es nuestra primera eliminatoria europea y jugarla en Balaídos es algo alucinante"

Nolito, sus años en el Celta, el andamio de Luis Enrique, Berizzo y el mote a Aspas: "La ratita"

Compartir







VigoHugo Álvarez, extremo del Celta de Vigo, reconoció este miércoles, en la víspera del duelo europeo contra el PAOK, estar viviendo un momento dulce, aunque no tiene claro si es "el mejor" desde que dio el salto al primer equipo.

"Mi intención siempre es ayudar al equipo, trabajar día a día para poder conseguir esos minutos que todos queremos. El partido -contra el Mallorca- sí se dio bien, pero tengo hecho bastantes partidos muy completos. Me estoy encontrando muy bien, quiero seguir así", manifestó en rueda de prensa.

El canterano dijo que, durante el tiempo que encadenó varios problemas musculares, intentó "dar el máximo" en cada entrenamiento para ponerse cuanto antes al cien por cien: "Las sensaciones se van cogiendo con minutos, con entrenamientos. Siempre que entro al campo intentar dar lo mejor de mí y ahora me estoy encontrando con ganas de aportar".

Hugo Álvarez, a quien Claudio Giráldez ya ha utilizado en cinco posiciones distintas en lo que va de temporada, aseguró que su trabajo es "intentar adaptarme a lo que él me pide. Mis virtudes me permiten jugar en varias posiciones". Marcar un gol "es muy complicado pero un sueño para todos pero marcarlo con el Celta todavía más".

El canterano, uno de los estandartes de la generación del 2003 que no pudo jugar la UEFA YOUTH LEAGUE por el Covid aseguró que la Europa League "es otra dimensión, tenemos muchas ganas, tenemos una plantilla que aún siendo joven tenemos bastantes partidos en la élite y tenemos muchas ganas de poder llegar a lo más alto y ganar los máximos partidos posibles".

PUEDE INTERESARTE Álvaro Núñez, disponible por primera vez para Claudio Giráldez

"Para muchos de los jugadores de la plantilla es nuestra primera eliminatoria europea y jugarla en Balaídos es algo alucinante. Estamos con mucha ilusión, ganas, estamos en un buen momento y aprovecharlo e intentar llevarnos el partido", destacó el volante. Por último confesó el futbolista ourensano que el equipo necesita el apoyo del celtismo porque "en los partidos notamos mucho su empuje".