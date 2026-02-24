Redacción Vigo 24 FEB 2026 - 16:30h.

VigoEl rumano Razvan Lucescu, entrenador del PAOK Salónica, facilitó este martes la lista de convocados para el partido del próximo jueves contra el Celta de Vigo en el estadio de Balaídos correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. A la convocatoria regresa Georgios Giakoumakis, autor del gol griego en Vigo en la fase de Liga, que no pudo jugar el primer partido de la eliminatoria por sanción. En la misma no está ninguno de los jugadores que ya se perdieron la ida por lesión.

De este modo, el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el búlgaro Kiril Despodov, el griego Dimitris Pelkas, el croata Luka Ivanesuc, el francés Soualiho Meïté, el bosnio Dejan Lovren, el brasileño Tyson y el portero checo Jiří Pavlenka no podrán reaparecer en Balaídos, donde Lucescu tampoco contará con el serbio Andrija Živković, que cumplirá ciclo de tarjetas.

El conjunto macedonio, que perdió 1-2 en el Toumba Stadium, tiene el difícil reto de darle la vuelta a la eliminatoria. Los de Razvan Lucescu bajan su rendimiento como visitantes, especialmente si no pueden contar con sus mejores jugadores como Konstantelias, Pelkas, Živković y el veterano Tyson.

La expedición del PAOK viajará en la tarde de este martes a Vigo, donde este miércoles tiene previsto, a partir de las 19:00 horas, realizar un último entrenamiento en Balaídos. Antes el técnico rumano y un jugador pasaran por sala de prensa.