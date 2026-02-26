Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 08:24h.

El Comité Nacional de Segunda instancia le dio el pasado miércoles la razón a LALIGA

La RFEF no aprueba la nueva fecha del Rayo - Oviedo y LALIGA se pronuncia: "Confianza en que será anulada"

Compartir







OviedoEl Real Oviedo no tira la toalla. Desde que se suspendiera el encuentro ante el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports, los servicios jurídicos de la entidad carbayona pusieron toda la carne en el asador en busca de lo que consideran suyo. Los tres puntos eran el objetivo del club, y tras un fallo que invitaba a la esperanza, el equipo azul ha recibido un importante revés.

El pasado jueves, la Real Federación Española de Fútbol dio un paso atrás. Mediante el Comité Nacional de Segunda Instancia, la RFEF le dio la razón a LALIGA y confirmó que es un ente apto para aplazar partidos y fijar fechas.

Un jarro de agua fría para el Real Oviedo que, a menos de una semana de la nueva fecha fijada para su visita al Rayo, no se da por vencido. Aunque difícil, el club carbayón estudia un último movimiento que podría lograr la suspensión del encuentro.

El Oviedo valora un último movimiento por el partido de Vallecas

Miguel Galán, presidente de CENAFE, arroja luz al caso con una extensa explicación en sus perfiles oficiales. Califica de "partido empatado" el asunto tras lo citado anteriormente, pero no finalizado. A partir de ahí, la fuente desgrana qué puede hacer el Oviedo por este asunto: "Es discutible si el futuro recurso se presenta en la jurisdicción civil o el mercantil también órgano civil especializado. Hay que valorarlo muy bien para que no plantee la Liga una declinatoria, tanto si se elige una vía como la otra lo que está claro es que el Oviedo va a pedir una solicitud de medida cautelar inaudita parte, es decir, las famosas cautelarísimas para que se suspenda el partido en cuestión del 4 de marzo. Por otro lado, desde que se modificó la Ley del Deporte de 2022 este tipo de cuestiones ya no son competencias del Tribunal Administrativo del deporte".

PUEDE INTERESARTE Isaac Romero explica la decisión de entrenar a puerta cerrada antes del Betis - Sevilla

Los tiempos juegan en contra del Oviedo. A menos de una semana de la disputa del encuentro, los servicios jurídicos azules deben tomar una decisión en las próximas horas: un último movimiento o acabar con un caso que ha sufrido un giro inesperado.