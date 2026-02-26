Cuánto dinero ganan Real Madrid y Atlético por meterse en octavos de la Champions League

Los dos equipos madrileños acompañarán al Barça en el sorteo de octavos de final

Cómo 'robar' el factor campo en Champions League: una norma clave para Atlético, Real Madrid y Barcelona que pocos conocen

La Champions League paga en gloria, pero también en dinero. Y mucho. El Real Madrid y el Atlético de Madrid han certificado esta semana su pase a octavos de final de la máxima competición europea tras ganar al Benfica y al Brujas, respectivamente. Una ronda en la que ya espera también el FC Barcelona, el club español que más dinero ha ganado hasta momento gracias al gran reparto de la UEFA.

Cómo se reparte el dinero de la Champions League

Durante este curso 2025/2026, la UEFA reparte un total de 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes. Todos los equipos ganan 18,6 millones sólo por disputar la Fase Liga, una cantidad a la que se añaden los bonus de victorias y empates y, posteriormente, cifras adicionales por cada pase de ronda.

La UEFA paga 2,1 millones por cada victoria y 0,7 millones por cada empate. Disputar el playoff no tiene un premio económico adicional, pero llegar a octavos supone un ingreso de 11 millones de euros. El avance a cuartos añade 12,5 millones y estar en semifinales otros 15 millones. Aunque sin duda, el premio gordo se lo llevan los finalistas: 18,5 millones para el subcampeón y 25 millones para el campeón. Además, a estas cantidades se les añade luego el 'market pool' y un bonus adicional por la posición en la Fase Liga.

Cuánto dinero ganan Real Madrid y Atlético en Champions

El Real Madrid consiguió ganar este miércoles al Benfica e imponerse a los lusos por un global de 3-1. Durante la Fase Liga, los blancos ya consiguieron ganar 18,6 millones por su participación, 10,5 millones por sus resultados y 8,8 millones por su 9º puesto en Liga, a los que ahora se suman 11 millones más por estar en octavos. Es decir, que la cifra asciende a 48,9 millones de euros.

En cuanto al Atlético, doblegó al Brujas con un empate en la ida, una goleada en la vuelta y un global de 7-4. Los rojiblancos se embolsaron 18,6 millones por participar, 9,1 millones por sus resultados y 7,2 por su posición liguera, a los que ahora se suman 11 millones más por sacar billete a octavos. En total, la cifra asciende a 45,9 millones de euros.

Además, el Barcelona fue el primer equipo en llegar a octavos de final y, sumando todas sus ganancias, ya lleva 51,5 millones de euros. Por contra, el Athletic quedó eliminado en la Fase Liga y se marchó de Europa con 26,4 millones, mientras que el Villarreal firmó un papel paupérrimo y, sin ser capaz de ganar ningún partido, 'sólo' ganó 19,9 millones.