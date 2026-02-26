Hace justo un año, la AFE sí mostró su preocupación con el Real Madrid tras las quejas de Ancelotti

Hace apenas un año, Carlo Ancelotti lanzó un órdago a LaLiga: "No volveremos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso sin razón justificada". La amenaza del Real Madrid, que incluso pidió amparo a la FIFA, se produjo después de jugar ante Atlético de Madrid y Villarreal con apenas 66 horas de descanso en un calendario marcado por la carga excesiva de partidos. Aquello provocó un pequeño terremoto en el fútbol español que incluso acabó con un comunicado oficial de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que consideraba "fundamental" que se cumplieran, al menos, esas 72 horas.

Ahora, el equipo que más está sufriendo el calendario es el Atlético. El único que sigue vivo en la Copa del Rey y que además ha tenido que jugar el playoff de la Champions League, con lo que ello conlleva a la hora de acumular encuentros. Su calendario de febrero ha sido incesante. Y en marzo lo seguirá siendo, ya que tiene que disputar la vuelta copera y los octavos de la Champions League.

Las quejas de Simeone y el calendario del Atlético: otro partido sin 72 horas

Diego Pablo Simeone lleva varios días hablando de la falta de descanso en sala de prensa. "Esas 72 horas... no funciona. Ya no sé a quién echarle la culpa, pero bueno, no hay 72 horas. Es difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia", explicó el pasado viernes antes de jugar frente al Espanyol en el Metropolitano.

Hasta la fecha, el Atlético de Madrid ha disputado 40 partidos oficiales esta temporada. En diez de ellos no se han cumplido las 72 horas que recomienda tanto la AFE como FIFPro. Ante el Brujas jugó el martes a las 18:45 horas, mientras que su duelo frente al Espanyol acabó el sábado a las 23:00 horas: menos de 68 horas. Pero es que el miércoles anterior jugó en Bélgica y también acabó a las 23:00 horas, por lo que entre partido y partido sólo había otras 70 horas.

Eso sí, esta vez no habido comunicado por parte de la Asociación, a diferencia de lo que sucedió hace un año tras las quejas y la amenaza del Real Madrid. Una amenaza que, por cierto, surtió efecto: no volvió a suceder desde marzo hasta el pasado mes de octubre. Al Atlético, en cambio, le volverá a pasar los próximos días: terminará de jugar en Oviedo a las 23:00 horas y arrancará la vuelta ante el Barcelona el martes a las 21:00 horas, 70 horas después. Y con una final en juego.