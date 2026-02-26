Joaquín Sánchez da la clave para ganarle el derbi al Sevilla FC

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 14:05h.

El portuense acudió a la conjura de la plantilla previa al derbi e insiste en la importancia de "estar unidos"

Ángel Haro reúne a la plantilla y empieza el derbi: "Es muy ilusionante"

Estar unidos. Esa es la clave que busca el Real Betis para ganar el derbi del próximo domingo. Los pupilos de Manuel Pellegrini aspiran a lograr su tercer triunfo consecutivo contra el Sevilla FC, algo que jamás se ha dado en la historia. Un objetivo al que deberán llegar a través del sentido común, pero también con ese extra de pasión que tanto importa en este tipo de partidos. Quien conoce muy bien el significado de estos días es Joaquín Sánchez, cuyos números contra el eterno rival no son especialmente alentadores, aunque ahora, desde el plano más institucional, intenta transmitir a los jugadores cómo hay que afrontar estos compromisos.

El portuense a buen seguro será uno de los que deba llevar la voz cantante en la comida de unión que ha organizado para este jueves el Real Betis, donde cuerpo técnico, directivos y jugadores compartirán un tiempo de conjura de cara a lo que estar por venir. Joaquín Sánchez reconoció a las cámaras de ElDesmarque que "lo más importante" es estar unidos "siempre", de ahí que la entidad organizase este almuerzo a puertas cerradas.

Unos minutos antes llegaba Ángel Haro, incapaz de esconder la ilusión que les produce la posibilidad de volver a ganar al eterno rival: "Vamos a echar un ratillo con ellos. Es una semana intensa y muy ilusionante", argumentaba el presidente.

Los números de Joaquín en los derbis

El Sevilla FC es el rival al que más veces se ha enfrentado Joaquín en su carrera. Lo ha hecho en 42 ocasiones, entre Valencia, Málaga y Fiorentina además del Real Betis, con un bagaje de ocho victorias, once empates y 23 derrotas. En total son 23 las veces que ha visitado Nervión, con un saldo de 15 derrotas, seis empates y únicamente dos triunfos.

Desde su debut allí, le tocó esperar más de una década para lograr su primera victoria en el Sánchez-Pizjuán, ganando 0-2 con el Málaga de Manuel Pellegrini. La segunda victoria es la más preciada para el portuense, con aquel recordado 3-5 de la noche de Reyes. En cuanto al derbi en sí, Joaquín ha disputado 27, saldados con cuatro victorias, nueve empates y 14 derrotas.

De los dos triunfos, uno se dio en cada campo, mientras que las tablas se reparten también por igual. Las derrotas han sido cinco en el Villamarín y nueve en Nervión. Solo ha marcado una vez en el Sánchez-Pizjuán, en octubre de 2002, dándole el empate al Betis, y lo hizo otra vez en Heliópolis, para darle la victoria en el derbi de la jornada 3 de la temporada 2018/19.

Eso sí, como directivo los números son impolutos. Celebró el último derbi del Real Betis en el Benito Villamarín, hizo lo propio en la primera vuelta, con vuelta al ruedo incluida en Nervión, y ahora busca el tercero consecutivo.