Ángel Haro reúne a la plantilla y empieza el derbi: "Es muy ilusionante"

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 13:44h.

Plantilla, cuerpo técnico y directiva realizaron una comida de conjura este jueves

Cucho Hernández desvela la clave del Betis: "Pellegrini es el guía, en quien creemos y la base de todo"

Compartir







Jugadores, cuerpo técnico, directiva y demás trabajadores del Real Betis Balompié celebrarán este jueves al mediodía una comida de confraternización en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La cúpula del club, horas después del acto protocolario entre Ángel Haro y Del Nido Carrasco, ha querido obrar como en compromisos anteriores y ha citado a la plantilla tras el entrenamiento para disfrutar de un momento de convivencia y unión para velar armas antes del derbi contra el Sevilla FC. Un partido especialmente "ilusionante" para los verdiblancos, sabedores de la necesidad de amarrar una quinta plaza que, dependiendo de lo que hagan los clubes españoles en competiciones europeas, podría dar incluso un boleto para la próxima edición de la Champions League.

Durante toda la semana el club ha realizado diversas iniciativas para hacerle ver a los jugadores la necesidad de encadenar su tercer triunfo consecutivo en un derbi. El Real Betis ha colgado varias pancartas motivadoras a lo largo y ancho de la ciudad deportiva y este miércoles los máximos dirigentes de la entidad, con Ángel Haro, Catalán, Manu Fajardo y Ramón Alarcón a la cabeza, visitaron el entrenamiento para dar ánimos a la plantilla.

Este sábado habrá entrenamiento a puertas abiertas en La Cartuja, pero antes la directiva ha querido citar a los jugadores para velar armas. Plantilla, cuerpo técnico, directivos y trabajadores se han 'concentrado' en el salón de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para compartir un almuerzo de conjura.

Justo antes de esa comida atendió a las cámaras de ElDesmarque el presidente Ángel Haro, quien no escondía la ilusión que les produce la posibilidad de volver a ganar al eterno rival: "Vamos a echar un ratillo con ellos. Es una semana intensa y muy ilusionante", argumentaba el presidente, quien en el partido de ida mostró las certezas que tenía sobre su equipo, al que le auguraba una "victoria segura". Y se cumplió. Ahora aguarda un mismo destino.