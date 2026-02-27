Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 23:05h.

Carlos Espí decide el Levante-Alavés con su doblete tras renovar

El Levante superó al Deportivo Alavés por 2-0 en un partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports con dos partes completamente distintas. Los babazorros fueron mejores en la primera mitad pero no lograron transformar sus ocasiones en gol y lo terminaron pagando en la segunda tras la doble amarilla a Víctor Parada que marcó el encuentro.

Los granotas ya habían dado un paso adelante y los goles terminaron llegando en el tramo final con un doblete de Carlos Espí, que apenas llevaba un tanto esta temporada en la competición. Los de Luís Castro se ponen así a cuatro puntos de la salvación a la espera del resto de encuentros mientras los de Coudet no logran escaparse.

Fue el Levante el que arrancó el choque con mayor verticalidad para intentar batir cuanto antes la portería de Antonio Sivera. Estuvo muy cerca en un balón a la espalda de la defensa babazorra que cazó Carlos Álvarez pero el sevillano no logró batir al meta valenciano y mandó la pelota a las nubes.

A partir de ahí, el Alavés se entonó y comenzó a cargar el área ganando muchos duelos a los defensas granotas tanto a balón parado como corrido. Entre Mathew Ryan (espectacular doble acción volando a un rechace de Antonio Blanco) y los bloqueos de los defensas (Dela sacó un balón de Aleñá bajo palos) el marcador se marchó 0-0 al descanso entre la pitada del Ciutat a los suyos.

Esto motivó a un Levante que salió con otra cara a la segunda mitad y dispuso de ocasiones ya nada más regresar al terreno de juego. Esto a pesar de la lesión de Carlos Álvarez, que tuvo que pedir el cambio a los 10 minutos de la reanudación con un visible cabreo.

La expulsión de Víctor Parada marcó el Levante-Alavés

Poco después cambiaría por completo el partido ante la expulsión de Víctor Parada por una rigurosa segunda amarilla que terminó por decantar el duelo definitivamente para el equipo local. El Alavés se echó atrás y no volvería a pisar apenas la meta de Ryan y se encomendó a un Sivera que dejó todo tipo de acciones milagrosas, incluyendo una a una media chilena de Espí a bocajarro.

Así hasta el minuto 88 cuando el propio ariete de Tavernes de la Valldigna, con su renovación por el Levante firmada hace unos días, se convirtió en el héroe de la noche. El delantero aguantó los agarrones de Ángel Pérez sin tirarse para pedir penalti y supo sacarse un disparo a la mediavuelta que tocó en Nahuel Tenaglia y terminaría superando a Sivera.

Con el Alavés intentando volcarse en busca del empate llegaría el segundo y definitivo tanto de Carlos Espí para el Levante. Etta Eyong ganó una pelota en un contraataque y se la puso a la carrera del canterano granota para que este batiera por bajo a Sivera y llevara el delirio a las gradas del Ciutat en busca de milagro de una salvación que se acerca mientras los visitantes, en pleno runrún con la marcha de Coudet a River, no logran despegarse.