El retiro o mercado fuera de Europa siguen sobre la mesa como posibilidad secundaria

Luka Modrić vuelve a ser protagonista en el mercado a sus casi 41 años. Tras una temporada sobresaliente en el AC Milan, el club rossonero ha activado todas sus apuestas para convencer al centrocampista de que extienda su aventura en Serie A un año más.

El club presiona para su continuidad

Según Radio Marca, todas las partes (directiva, cuerpo técnico y vestuario) están presionando para que Modrić active su opción de contrato para la temporada 2026-27. El Milan ha comenzado conversaciones informales con el entorno del jugador y trabaja en propuestas logísticas, deportivas y personales para hacerlo lo más atractivo posible.

El croata, tal como recoge la información, termina contrato en junio, pero dispone de una temporada opcional que depende exclusivamente de su propia decisión. Esa cláusula convierte la renovación en un asunto íntimo en el que, pese al interés del club, todo está sujeto a la voluntad del propio jugador.

Su papel en San Siro

Modrić no solo está cumpliendo; está destacando. A sus casi 41 años, es uno de los centrocampistas más regulares de la Serie A. Promedia una presencia constante en el once, superando ya los 2.000 minutos en todas las competiciones, y su inteligencia táctica, precisión de pase y liderazgo le han convertido en un pilar fundamental dentro del proyecto de Massimiliano Allegri.

Los medios italianos, además, subrayan que su impacto no se limita al campo: es también una figura de referencia en el vestuario y su experiencia ayuda a la formación de los jóvenes talentos del club.