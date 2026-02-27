Fran Fuentes 27 FEB 2026 - 12:35h.

Se evaluará su estado físico de aquí hasta el final de temporada

Manchester City, el rival del Real Madrid en la Champions League: las fechas y el duro camino hasta la final

Compartir







El Real Madrid, ahora sí, persigue el fichaje de un centrocampista de corte creativo para la próxima temporada. Después de negárselo durante dos cursos seguidos, tanto a Carlo Ancelotti como a Xabi Alonso, la trayectoria de esta temporada y los problemas en la elaboración de fútbol asociativo han evidenciado que sí es necesario uno o más jugadores de ese perfil. Se habla de Vitinha del Paris Saint-Germain, pero el alto coste de la operación y las dificultades para negociar con el PSG son obstáculos claros. En esas, el club estaría evaluando el estado físico de Rodri Hernández, a quien alguno colocaba en el FC Barcelona, para acometer su fichaje tras el Mundial.

Así lo revela Ramón Álvarez de Mon. El comunicador y tertuliano comenta que el mediocentro del Manchester City es "la máxima prioridad" del Real Madrid para el próximo verano. Ya se estaría tanteando la situación desde el club blanco y el precio puede rondar los 50 millones de euros. Al jugador apenas le resta un año de contrato con el club citizen. Cumplirá 30 en el próximo mes de junio, y se cree que es una operación bastante factible, que no debería llevar a complicaciones. Especialmente si Pep Guardiola acaba saliendo del conjunto skyblue a final de temporada. Además, Rodri tendría muchas ganas de jugar en el Real Madrid. Le atrae mucho la idea de vestirse de blanco.

El estado físico de Rodri Hernández marcará la operación

Pese a todo, en el Real Madrid quieren ver cómo evoluciona Rodri Hernández en el apartado físico hasta el final de la presente temporada. La intención es acometer la operación, siempre y cuando el jugador responda bien en este tramo final de campaña y, además, hace un buen Mundial con la Selección Española. En este sentido, el Manchester City está siguiendo un plan específico para cuidarle y tratar de evitar lesiones musculares derivadas de la grave lesión que sufrió. De este modo, se acometerá su incorporación siempre y cuando vuelva a dar la señal de ser el jugador que era antes de romperse.

PUEDE INTERESARTE Los detalles del plan de Mbappé con su lesión y la preocupación en Francia de cara al Mundial

Así pues, el Real Madrid "rompería" su prototipo y política de fichajes de los últimos años. Y es que, en las últimas temporadas, el club blanco solo paga por un traspaso si se trata de un jugador joven y con proyección. Para jugadores más contrastados, suelen optar por jugadores que acaban contrato. Sin embargo, la oportunidad de firmar a un jugador de un perfil necesario a un coste relativamente bajo ha hecho que el Madrid se flexibilice en