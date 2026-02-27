Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 09:27h.

Es toda una institución en el club madrileño

Las lágrimas de Curro Reyes en el homenaje del Extremadura y del Sevilla al malogrado futbolista

Compartir







SevillaPara cualquier sevillista, hablar de Utrera es hacerlo de una de sus grandes leyendas. José Antonio Reyes se marchó demasiado pronto, pero su carrera deportiva sirvió de ejemplo para muchos jóvenes futbolistas que querían asemejarse a él. Uno de ellos era Álvaro García, también utrerano, y aunque una institución del Rayo Vallecano, reconocido aficionado rojiblanco.

El extremo izquierdo ha brindado una interesante charla al podcast Los Fulanos en la que abordó la figura de Reyes. Álvaro reconoce que su paisano "era como un Dios" para él, pero jamás le contó que guardaba fotos y pósteres suyos en casa.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones de Betis y Sevilla en el derbi de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Álvaro García y todo lo que supuso José Antonio Reyes para él

El jugador del Rayo Vallecano refleja el sentir de cualquier niño de Utrera: "Para nosotros, los utreranos, era como Dios. Me acuerdo cuando lo ficha el Arsenal y cada vez que podía. él venía a Utrera. Yo nunca le he pedido fotos, nunca le he molestado porque era muy vergonzoso, lo veía por allí y decía 'Hostia, Reyes'. Pero tampoco le quería ni molestar ni hacer nada de eso".

PUEDE INTERESARTE Borran las pintadas y los mensajes que dejaron los Biris Norte en La Cartuja

Una admiración profunda, pero que nunca confesó al propio Reyes: "Para mí... yo tenía fotos de él, pósteres de él, aunque no se lo hubiera dicho nunca. Para mí era muy parecido al principio de su carrera también como jugaba yo, de extremo más pegado a banda, es verdad que mucha más calidad que yo... cien mil veces. Me sentía muy identificado con él, del mismo pueblo y siempre soñaba con llegar a Primera y ser parecido a él".

Álvaro García, tras recordar la figura de la leyenda sevillista, reconoció que, aunque finalmente optaron por diferentes caminos, soñaba con seguir sus pasos: "Es verdad que él siempre ha estado en la cantera del Sevilla, las carreras han sido diferentes, pero era un sueño jugar ahí".