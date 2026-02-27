Pepe Jiménez Sevilla, 27 FEB 2026 - 08:36h.

Ángel Haro y Del Nido Carrasco se dan la paz antes del derbi

Manuel Pellegrini y Matías Almeyda, con previsibles pocas dudas en sus alineaciones

Compartir







Otra cita de lo más especial en Sevilla. El Betis recibe al Sevilla este domingo en La Cartuja en el que será el segundo derbi de la temporada. Tras la victoria verdiblanca en el Sánchez-Pizjuán, Manuel Pellegrini y Matías Almeyda, que estará sancionado, se reencuentra en el segundo asalto.

Con muchos nervios, con un público loco por ver ganar a su equipo y con más de 600 aficionados del Sevilla presentes en La Cartuja. Así, de primeras, se presenta una cita que, por segunda vez esta temporada, coloca como favorito al Betis y deja a los blanquirrojos a la espera (casi) de un error para poder sorprender a los de Pellegrini.

PUEDE INTERESARTE Joaquín Sánchez da la clave para ganarle el derbi al Sevilla FC

¿Cuál será el once del Betis ante el Sevilla?

Para la cita de este domingo, un encuentro "de más de tres puntos", como lo calificaba Manuel Pellegrini el pasado fin de semana tras empatar ante el Rayo Vallecano, el Betis llega únicamente con las bajas de Lo Celso, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat -parecerá poco- y Valentín Gómez por sanción.

PUEDE INTERESARTE Pellegrini sube a un canterano para preparar el derbi

La sensación, teniendo en cuenta los números béticos y el buen ritmo mostrado últimamente, es que Manuel Pellegrini repetirá prácticamente su once presentado ante el Rayo Vallecano con una única duda: la delantera.

Con el Cucho Hernández recuperado, el chileno podría apostar por el ex de la MLS en lugar de Bakambu, aunque el africano llega a la cita -recuperado del golpe ante el Rayo- tras haber marcado en sus dos últimas apariciones con el Betis.

En estas, todo apunta a una alineación con Álvaro Valles en portería; Ruibal, Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez en defensa; Marc Roca, Fornals y Fidalgo en el centro; y arriba, Antony, Abde y Bakambu o el Cucho Hernández.

¿Cuál será la alineación del Sevilla ante el Betis?

En el Sevilla, aunque con muchas más dudas dada su irregularidad durante toda la temporada, la situación es semejante. Matías Almeyda ha recuperado tanto a Castrín como a Oso en las últimas jornadas, mientras que mantiene las bajas de Vargas, Jordán y Nianzou, los dos últimos por sanción.

Con ello, su alineación, como sucede en el Betis, parece prácticamente decidida, aunque en este caso son dos las grandes dudas: la delantera... y el lateral derecho.

Sin Nianzou, Juanlu Sánchez o Carmona serán los que ocupen el carril diestro, mientras que Isaac Romero podría entrar por Maupay para acompañar a Akor Adams en ataque.

En estas, el once contaría con Vlachodimos en portería; Azpilicueta, Gudelj y Kike Salas en defensa; Carmona -es nuestra apuesta- y Suazo en los carriles; Mendy, Agoumé y Sow en el medio; y arriba, en punta, Isaac Romero con Akor Adams.