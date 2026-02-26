Pellegrini sube a un canterano para preparar el derbi

Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 11:25h.

Dani Pérez completó la sesión con el primer equipo; Isco, Amrabat y Lo Celso siguen siendo las bajas

El Real Betis ha completado la penúltima sesión de la semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, dado que el sábado abrirán las puertas de La Cartuja para que la afición brinde el penúltimo halo de aliento antes del derbi. La plantilla verdiblanca afronta el duelo de este fin de semana con el deseo de encadenar su tercer triunfo consecutivo contra el Sevilla FC, algo que no ha logrado nunca en su historia. Un objetivo tan ambicioso como ilusionante, dada la importancia de asentar una quinta plaza que cada vez gana más opciones de dar un boleto para la próxima edición de la Champions League. Argumentos más que suficientes para un equipo en el que no se prevén novedades y que cuenta con las ausencias ya conocidas de Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Gio Lo Celso.

Se espera que el centrocampista marroquí esté de regreso la próxima semana y una vez vuelva a la capital hispalense, tras haber completado su recuperación en su país natal, podrá incorporarse directamente al grupo. Tres meses después de aquella lesión frente al Utrecht, curiosamente en la antesala del derbi de la primera vuelta. Sea como fuere, Manuel Pellegrini tiene a su disposición a la totalidad de la plantilla a excepción de esos tres lesionados y de Valentín Gómez, que causará baja por sanción.

La sesión, que contó con la presencia de Manu Fajardo, empezó con un pasillito a Pablo García, que luego dialogó durante varios minutos con Manuel Pellegrini. El entrenador ha completado la sesión con Dani Pérez, centrocampista del filial que se mantiene y repite sesión con el primer equipo. Cucho Hernández, Chimy Ávila y Héctor Bellerín siguen trabajando con normalidad.

El Real Betis celebrará este jueves al mediodía un almuerzo de unión y conjura antes del derbi. El club ha preparado a conciencia este derbi, con pancartas y mensajes de aliento repartidos por todos los rincones de la ciudad deportiva. Si este miércoles los dirigentes de la entidad ya acudieron al entrenamiento del primer equipo, este jueves se ha convocado a la plantilla para ofrecer ese respaldo antes del duelo frente al Sevilla FC.