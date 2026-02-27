Unas 20.000 personas acudieron a Bayamón a ver el amistoso de Inter Miami ante Independiente del Valle, que arrancó una hora tarde

Situación insólita la que se ha vivido este jueves en Bayamón, en Puerto Rico. El Inter Miami ha disputado un partido amistoso ante Independiente de Valle marcado por la figura de Leo Messi y por tener que retrasar una hora el comienzo del encuentro debido al caos generado en los alrededores del recinto.

Pero sin duda, fue el propio Messi quien dejó una de las imágenes más curiosas de la noche. El argentino había arrancado como suplente, pero ingresó al terreno de juego en la segunda mitad en medio de una gran expectación. Anotó el 2-1 para los estadounidenses de penalti y, poco antes de que concluyera el encuentro, acabó por los suelos ante la invasión de campo de varios aficionados.

Fue en el minuto 89 cuando varios hinchas saltaron al césped para hacerse una foto con Messi. El partido aún no había concluido, por lo que el futbolista estaba en el centro del terreno de juego cumpliendo con las fotografías y a la espera de que la seguridad interviniera. Cuando intervino, un miembro de seguridad agarró por detrás a un aficionado que tenía agarrado a su vez a Messi, por lo que los tres acabaron por los suelos.

Leo Messi, protagonista ante Independiente del Valle

Todo ello en un partido de carácter amistoso que congregó a cerca de 20.000 personas en la ciudad puertoriqueña de Bayamón. El duelo arrancó con una hora de retraso debido a los problemas de tráfico generados en el entorno del recinto.

El español Santiago Morales, de sólo 19 años, abrió el marcador a los 15 minutos tras un pase en largo de Luis Suárez. Sólo un minuto más tarde, Patrik Mercado, el nuevo fichaje del Sevilla de cara al próximo verano, anotó el tanto de la igualada.

Messi entró al terreno de juego en la segunda parte, lo que generó una enorme expectación desde la grada. A los 70 minutos, el argentino anotó el 2-1 definitivo desde el punto de penalti antes de acabar por los suelos en el tramo final.