Álvaro Borrego 26 FEB 2026 - 12:16h.

La operación se cerrará por unos 6 millones y el jugador se incorporaría en verano

Con Patrik Mercado, el Sevilla 'pesca' en uno de los caladeros más importantes de Sudamérica

Ahora sí es oficial. Antonio Cordón ha cerrado su primer fichaje de cara al próximo mercado de verano. El Sevilla FC ha anunciado el principio de acuerdo con el Independiente del Valle para la compra de los derechos federativos del jugador Patrick Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del conjunto hispalense, que deberá generar plusvalías y liberar masa salarial para poder inscribirlo. La operación se ha cerrado por unos 6 millones de euros y sufrió un acelerón importante en los últimos días, dada las urgencias del club por concretarlo ante el interés de varios clubes de la Premier League como Chelsea o Brighton.

El nuevo fichaje del Sevilla es un centrocampista que puede ocupar varias demarcaciones dentro de la 'sala de máquinas'. Si bien su puesto natural es el de mediocentro ofensivo y su gran fortaleza es la creación de juego, también está capacitado para acercarse más a la base de la jugada. Incluso, ha jugado cerca de una veintena de choques como pivote.

Patrick Mercado firmará hasta 2031

Antonio Cordón ha dejado encarrilado el fichaje de Patrick Mercado, un joven centrocampista de 22 años que llegará al Sevilla cuando termine el Mundial de 2026 para convertirse en el primer ecuatoriano de la historia del club, firmando un contrato de cinco temporadas hasta junio de 2031. El club, prácticamente en la ruina económica, pagará seis millones de euros por el jugador, que tomará rumbo a Europa como ya hicieron otros ecuatorianos desde el equipo que juega en Sangolquí, en el área metropolitana de Quito.

Como desgrana el propio club en su página web, Patrick Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24/25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados.

El jugador, asimismo, ha disputado ya tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el cual la Tricolor ha quedado encuadrada en el grupo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.