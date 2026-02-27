Premier League + se probará en Singapur con la idea de extenderlo a más países en un futuro cercano

Proponen crear una Liga Ibérica para competir en derechos con la Premier League: estos serían los 20 equipos y así funcionaría

Compartir







La Premier League se está preparando para realizar una auténtica revolución en el consumo televisivo de su competición. Richard Masters, presidente ejecutivo del torneo, confirmó este jueves que sacarán su propia plataforma de streaming para retransmitir todos los partidos y otro contenido futbolístico durante 24 horas a un precio más que asequible.

El máximo dirigente de la competición inglesa confirmó la noticia en la cumbre sobre fútbol y negocio que organizó este jueves el Financial Times en la capital británica. El acuerdo se ha hecho en conjunto con StarHub, la cadena que tiene los derechos de retransmisión en el país, y se extenderá durante los próximos ocho años.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero ganan Real Madrid y Atlético por meterse en octavos de la Champions League

El nombre oficial del servicio será Premier League +. La intención es probarlo durante los próximos meses en Singapur y, en caso de que funcione correctamente, extenderlo a otros países en un futuro cercano.

Premier League +, toda la competición por 10 libras

Según informa The Guardian, el coste sería de 10 libras al mes, una cifra más que asequible para cualquier aficionado al mundo del fútbol y que, sin duda, podría servir para alejar la piratería y acercar el deporte a todos los aficionados, sea cual sea su clase social y económica.

PUEDE INTERESARTE Investigan a un equipo de Inglaterra por inundar su campo a propósito para suspender un partido

Esa cifra de 10 libras mensuales contrasta, además, con los altos precios actuales del fútbol español, donde hay que pagar más de 100 euros mensuales para ver toda LaLiga a través de paquetes con compañías móviles como Movistar u Orange. Una cifra difícil de asumir para la gran mayoría de hogares y, sobre todo, para la gente joven, que acude a su vez a sistemas de piratería contra los que LaLiga está luchando durante los últimos años al entender que se trata de uno de los grandes males del torneo en términos económicos.

Richard Masters ya ha insinuado la posibilidad de que este nuevo sistema de streaming "pueda ser replicado en todo el mundo", no sólo para ver su competición sino también como idea futura para otros torneos. Según explicó, Premier League + se podrá "descargar y tener en los televisores y ordenadores para ver los 380 partidos de la competición y otro contenido adicional" con un servicio de 24 horas.