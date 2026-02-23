Investigan a un equipo de Inglaterra por inundar su campo a propósito para suspender un partido

Las cámaras de seguridad muestran que el King’s Lynn Town encendió los aspersores con lluvia

Situación surrealista la que se está viviendo en Inglaterra con un equipo de la National League North, la sexta categoría del país. Las autoridades competentes están investigando al King’s Lynn Town por, supuestamente, inundar su campo a propósito con el objetivo de aplazar un partido al que llegaba plagados de bajas.

El duelo ante el South Shields se debería haber disputado el pasado 14 de febrero, pero se acabó posponiendo debido a que el terreno de juego no estaba en condiciones óptimas. Ahora, las imágenes de unas cámaras de seguridad del recinto han desvelado que el King’s Lynn Town encendió los aspersores para regar el campo pese a que estaba lloviendo. Entre el agua pluvial y el agua del riego, el césped acabó estando impracticable.

El equipo llegaba al duelo con varias bajas por lesión y enfermedad, de ahí su posible interés en aplazar el encuentro. Actualmente, el King’s Lynn Town ocupa la 19ª posición de la tabla en la National League North y está peleando por no entrar en los puestos de descenso.

Las autoridades de esta liga no profesional han confirmado que están investigando lo ocurrido. Han pedido el contenido de las cámaras de seguridad y harán las pesquisas necesarias para determinar si hubo intencionalidad en inundar el césped para que el partido no se pudiera disputar.