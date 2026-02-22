El brasileño, cedido por el Valladolid, dio la victoria a Pachuca ante Tigres con un tanto sensacional en el 88'

Kenedy ha marcado un gol de esos que da la vuelta al mundo. El brasileño, que todavía pertenece al Real Valladolid y conocido también en el fútbol español tras su paso por clubes como el Granada CF o el Getafe CF, dio este sábado la victoria a Pachuca ante Tigres con una jugada sensacional en el minuto 88.

Ozziel Herrera había adelantado a Tigres en el primer tiempo, pero la expulsión de Joaquim al iniciarse la segunda mitad lo cambió todo. Con superioridad numérica, Pachuca consiguió igualar el encuentro a los 79 minutos gracias a un gol de Salomón Rondón, otro viejo conocido de LaLiga que estuvo hasta enero en las filas del Real Oviedo.

Pero el gol de la noche, sin duda, lo firmó Kenedy. El brasileño recogió el esférico junto a su área, cerca del córner. Avanzó por la banda izquierda y tiró un gran regate entre dos jugadores de Tigres. Condujo el esférico, superó la línea del centro del campo y levantó la mirada para comprobar que el portero, Nahuel Guzmán, estaba bastante adelantado, así que se inventó un zurdazo espectacular desde casi 50 metros que se coló en la portería local.

Era el minuto 88 y el golazo sirvió a Pachuca para asaltar el estadio de Tigres y colocarse en cuarta posición en la Liga MX con 14 puntos tras firmar tres victorias consecutivas. Tigres, por su parte, enlaza dos derrotas que le relegan a la séptima posición de la tabla en este inicio de campeonato, que arrancó en enero y del que sólo se han disputado aún siete jornadas.

El paso de Kenedy por LaLiga

El extremo brasileño, de 30 años, sigue perteneciendo al Real Valladolid y está en calidad de cedido en Pachuca, al que llegó el pasado verano. Desde entonces ha disputado 24 partidos con el cuadro mexicano en los que ha anotado cuatro goles y ha repartido una asistencia.

Anteriormente también militó en otros clubes españoles como el Granada (44 partidos) o el Getafe (27 partidos). En el Pucela, con el que tiene contrato hasta junio de 2027, ha anotado sólo dos goles en las 44 veces que ha defendido su camiseta.