Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 08:18h.

Mbappé seguirá un plan conservador por sus molestias en la rodilla

El Real Madrid está muy pendiente de la rodilla de Kylian Mbappé. Desde hace un tiempo, el delantero francés está sintiendo unas molestias que ya no solo han hecho que baje su nivel, sino que se ha perdido -y se perderá- varios partidos en estas semanas.

No es una situación fácil, pues el club blanco atraviesa uno de los momentos más decisivos de la temporada, con LALIGA EA SPORTS en juego y los octavos de final de la Champions League a la vuelta de la esquina. Por otro lado, en pocos meses tendrá una nueva oportunidad de levantar su segundo Mundial con Francia.

El plan de Mbappé

Según ha contado Sergio Horas en ElDesmarque Madrugada, Kylian Mbappé va a descansar un par de semanas para intentar llegar a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones en las mejores condiciones.

"Lo que hemos conocido es que prácticamente está descartada una intervención quirúrgica. Parece que el futbolista francés va a seguir un tratamiento conservador", concluyó el periodista.

En la mesa de colaboradores, Irene Junquera mencionó que Mbappé parece tener tocado el ligamento externo de la rodilla. "Si no está roto no lo van a operar. Mbappé tiene que hacer ejercicios de rehabilitación para fortalecer el cuádriceps".

David Barral, quien también ha sufrido varias lesiones en su etapa como futbolista profesional, señaló que los esguinces parecen no ser graves, pero a la larga pueden dar muchos problemas. "Un esguince mal curado en un futuro vuelve a aparecer".

Francia, muy atenta a Mbappé

Desde el país vecino existe cierta preocupación por la rodilla de Kylian Mbappé de cara al Mundial del próximo verano. Dani Gil ha contado que en Francia llevan días explicando que el delantero debía parar "porque arrastra un dolor inédito desde hace 6 semanas".

"No quiere forzar porque eso podría agravar la lesión que tiene en estos momentos y habría un riesgo serio de llegar lesionado al Mundial de Estados Unidos. Según dicen en Francia, se perderá los tres próximos partidos con el Real Madrid", mencionó el colaborador.