Posibles alineaciones del Real Madrid - Getafe para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 27 FEB 2026 - 06:38h.

Real Madrid - Getafe, las posibles alineaciones del partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

El ‘hat-trick’ de tarjetas rojas contra el Sevilla de Djené

Compartir







El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Getafe en el que será otro derbi madrileño más en LALIGA EA Sports. Este será perteneciente a la jornada 26 de la competición doméstica y lo harán el próximo lunes 2 de febrero de 2026 a las 21:00. Los chicos de Arbeloa vienen de pasar la eliminatoria de Champions contra el Benfica. Pero si hablamos de LALIGA, cayeron fuera de casa contra el CA Osasuna cediendo el liderato al FC Barcelona una vez más. Los azulones cayeron contra el Sevilla en el Coliseum Alfonso Pérez por culpa de una pronta tarjeta roja a Djené.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid volverá a jugar un partido de LALIGA en casa tras el viaje a Pamplona, donde cayeron por 2-1, para intentar volver a meter presión al líder FC Barcelona. Los de Álvaro Arbeloa llegan a este partido con su once titular disponible al cien por cien. Simplemente hay dudas con quienes formarán la defensa de cuatro. Todo apunta a que Trent y Carreras estarán como laterales y Huijsen, Alaba y Rüdiger se rifarán dos posiciones entre los cuatro. El centro del campo en inamovible: Tchouaméni, Camavinga, Güler y Valverde. Arriba también hay bajas. Mbappé ya se perdió el partido de Champions y contra los de Bordalás apunta a que tampoco estará.

Posible once del Real Madrid frente al Getafe:

Portero: Courtois

Defensas: Trent, Alaba, Rüdiger, Carreras

Centrocampistas: Güler, Tchouaméni, Camavinga, Valverde

Delanteros: Vinicius, Gonzalo

Posible alineación del Getafe

El Getafe de Bordalás parecía haber vuelto a recuperar el ritmo de la competición. Tras dos victorias consecutivas, contra el Deportivo Alavés y Villarreal, llegó la derrota. Esta vez fue contra el Sevilla y en casa. Djené fue apercibido con tarjeta roja en el minuto 26 de la primera parte y no pudieron aguantar el empujón final de los sevillistas. Llegan a este duelo contra el Real Madrid sin su central por amonestación, además de Kamara y Davinchi. Abqar, Juanmi y Mayoral son dudas, aunque se prevé que el central marroquí juegue de inicio.

Posible once del Getafe frente al Real Madrid:

Portero: Soria

Defensas: Femenía, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias

Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Mario Martín

Delanteros: Luis Vázquez, Satriano