El togolés ha visto la roja directa en seis ocasiones con el Getafe; la mitad, jugando contra el Sevilla

Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

Hay pocos jugadores en el fútbol actual que encarnen mejor el papel de antihéroe que Dakonam Djené. El togolés del Getafe CF es un futbolista que representa a la perfección el papel de centrocampista aguerrido sobre el que pivota la idea futbolística de José Bordalás, lo que pasa es que de vez en cuando, muy de vez en cuando, se pasa de revoluciones y deja a su equipo con uno menos. Así sucedió este domingo en la visita del Sevilla FC al Coliseum.

Una entrada a destiempo sobre Gabriel Suazo dio con los huesos del africano en el vestuario antes de tiempo. Muy antes de tiempo. Corría el minuto 26 cuando le dobló el tobillo al chileno entrando con la plancha por delante. Una acción durísima que ni siquiera hizo dudar a Busquets Ferrer. Roja directa y el Getafe con diez durante más de una hora de partido sin necesidad de intervención alguna del VAR. Era la primera roja de esta temporada para el centrocampista azulón.

Hay un dato curioso, y es que, aunque Djené esté disputando su novena temporada en el Getafe, ha sido expulsado con roja directa en seis ocasiones. ¡Y la mitad de ellas han sido jugando contra el Sevilla! Completa su historial con otras cuatro expulsiones con doble amarilla, para un total de diez jugando para el equipo del sur de Madrid.

Las rojas de Djené contra el Sevilla

La primera de las expulsiones del togolés ante el equipo sevillista tuvo lugar en abril de 2019. Aunque su equipo ganaba por 3-0, una escalofriante entrada a la rodilla de Jesús Navas por la que Mateu Lahoz le mandó a la caseta en el minuto 78. El palaciego sufrió una contusión, aunque pudo acabar el partido.

En 2021, la ‘víctima’ fue Lucas Ocampos. En el 54’, con el partido empatado a cero, el togolés dobló de nuevo el tobillo de un jugador del Sevilla y Martínez Munuera le mandó a los vestuarios. Se formó tal trifulca -y eso que se jugaba sin público-, que Lopetegui y Bordalás también vieron la tarjeta roja. El Sevilla acabó marcando tres goles jugando contra uno menos y Ocampos se perdió cinco partidos en un mes.

Ahora, cinco años más tarde, Djené ha completado el hat-trick de tarjetas rojas directas ante el Sevilla. En las tres, Bordalás era el entrenador del Getafe. Djené es uno de los hombres que mejor entiende su librillo, aunque de cuando en cuando se pasa de revoluciones y, parece ser, se extramotiva ante el Sevilla. Por cierto, llegó a sonar para reforzar la defensa nervionense cuando Monchi era el director deportivo sevillista.