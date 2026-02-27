Jorge Morán 27 FEB 2026 - 00:33h.

El técnico fue pitado tras la derrota en la final de Copa

La afición del Real Madrid no perdona a Sergio Scariolo. La derrota del Real Madrid de Baloncesto en la final de la Copa del Rey no ha sentado nada bien a la afición, quién la ha tomado con el entrenador. El italiano fue pitado en su llegada, mientras que los jugadores recibieron el apoyo de todo el pabellón.

El Real Madrid venció al Bayern de Münich en la Euroliga (93 a 70) en un encuentro en el que los blancos lideraron desde el inicio. Un partido marcado por la llegada de Sergio Scariolo, quién no dudó en hablar de los pitos de los aficionados.

Scariolo acepta las críticas de los aficionados

"Evidentemente, era lo que buscaba en el momento que asumí toda la responsabilidad. La mía y la de todo el mundo", comenzó diciendo el técnico. Scariolo también restó importancia al número de hinchas madridistas que no dudaron en criticarlo. "Cuando un tío con 44 seguidores en una red social dice 'una parte de la afición...'. Respeto a los 10 ó 15 que han pitado", dijo en Movistar +.

"Tienen total libertad de poder expresarse. Creo que es una expresión por la decepción de la derrota del domingo, pero era un poco lo que pretendía: que los jugadores estuviesen apoyados y arropados y si había algo de decepción, perfectamente legítimo, por la derrota del domingo eso lo llevaría yo. Así que todo bien", señaló el ex seleccionador español.

Scariolo no fue el único en hablar, también lo hizo Mario Hezonja, quién criticó de manera contundente lo ocurrido. "No estamos aquí para escuchar esta mierda. Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros dando el máximo para el Real Madrid. Si no te sientes así o no quieres, no sigas, no vienes a los partidos y ya está", dijo en la SER.

"Teníamos muchísima frustración por la Copa. Hemos estado muy jodidos, pero como todos los profesionales hay que levantarse. Estoy orgulloso de cómo hemos salido. Lo más importante es cómo te levantas de esto", zanjó.