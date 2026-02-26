Lamar Odom y el desfase en el que vivía con las drogas: "Hacía fiestas de cocaína"

Saray Calzada 26 FEB 2026 - 10:31h.

Lamar Odom ha hablado en en 'The Cousins' sobre sus consumos de droga y cómo empezó en ello

La NBA mete la pata e incluye a Catalunya como parte de Francia al hablar de Wembanyama

Compartir







Lamar Odom pudo ser una de las leyendas de la NBA, pero las drogas se cruzaron en su camino y estuvo lejos de ser ese jugador legendario que prometía en un principio. El jugador de baloncesto que pasó por el Baskonia ha hablado en numerosas ocasiones de este suceso en su vida. La última vez que lo ha hecho ha sido con Tracy McGrady y Vice Carter en 'The Cousins'.

El exjugador de los Clippers o los Heat ha reconocido que consumía cocaína, aunque nunca cuando competía durante la temporada. Su adicción llegó a tal extremo que en 2015 estuvo a punto de perder la vida por una sobredosis. "En 2015 me encantaban las drogas, en serio. Estás hablando con un verdadero adicto. Consumía cocaína, no tenía obligaciones". En julio de 2014 fue despedido por los New York Knicks y no fue hasta 2018 cuando regresó al baloncesto. Fue en ese parón de su carrera cuando sucedieron estos hechos.

Él aclaró que su consumo cuando estaba activo no era durante las competiciones. "No consumía drogas mientras jugaba, pero en los veranos, sí. Sería una locura si consumiera cocaína y jugara al mismo tiempo". "Tuve unos veranos increíbles de cocaína. Tenía el control, pero cuando tienes la mente de un borracho, piensas en cómo engañar al sistema. Y eso fue lo que hice, fiestas de cocaína".

Lamar Odom y su inicio en las drogas

Lamar Odom cree que de no haber sido por esto su figura en la NBA hubiera estado más reconocida. "Seamos sinceros, grababa un reality show (con su exesposa Khloe Kardashian) durante la temporada. Eso significa que estaba jugando, gané el premio al Jugador del Año y seguía grabando un reality. Así que sé que tenía la motivación y la personalidad necesarias". "Pero en general, mi grandeza y mi legado... sí, los perjudiqué con el abuso de drogas. Al 100%".

El exjugador se abrió y confesó cómo empezó en este mundo de las drogas, algo que en su vida ha estado muy presente desde que era pequeño. "La Marihuana. Mucha gente no hereda la adicción genéticamente. Mi padre era heroinómano. La marihuana no te coloca, como si dijeras: 'Déjame probar cocaína'. Empecé a fumar a los 14 ó 15 años. También es un trauma. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años... Vas a explotar después de perder a tu madre, mi madre era mi mejor amiga... Recuerdo que a los 10 años le dije a mi madre que iba a la NBA y le compré una casa enorme, y a los 12 ya no estaba", confesó.