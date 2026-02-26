Jorge Morán 26 FEB 2026 - 20:50h.

El diseño italiano fue el elegido para el trofeo

Fernando Alonso sí habla sobre el GP de Madrid y cierra todas las polémicas: "Es una gran noticia para España"

Madrid es la elegida para acoger dentro de siete meses (del 11 al 13 de septiembre) el Gran Premio de España de Fórmula 1. Un circuito innovador para los pilotos de la parrilla y que recorrerá las calles de la capital española en lo que será una fiesta del deporte en nuestro país.

El circuito es un trazado semiurbano de unos 5.4 kilómetros en los que hay 22 curvas y 57 vueltas. Ubicado en el entorno de IFEMA Madrid, en las afueras de la capital y cerca del aeropuerto, también tendrá tramos urbanos que recorrerán las calles de la Ribera del Sena, Vía de Dublín y Francisco Umbral. Pero antes de que todo este listo, este jueves se ha dado a conocer el trofeo de campeón en el GP de España de Fórmula 1.

Así es el trofeo del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1

Durante el acto celebrado en el Palacio de Cibeles, varios expertos han elegido entre los tres candidatos a ser los diseñadores del trofeo. El jurado estuvo compuesto por el dos veces campeón del mundo de rallies, Carlos Sainz; el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana; o la Chief F1 Race Promotion Officer, Louise Young, entre otros. Entre los puntos a tener en cuenta destacan la sofisticación, sostenibilidad, calidad, innovación, originalidad, tradición y cultura de Madrid.

Este jurado era el encargado de decidir entre tres diseños previamente elegidos (Monumental, del estudio Pininfarina; Trofeo GP Madrid, de la creadora Laura Talaya; y Regnatrix Aurea, de la artista madrileña Sandra Val). La elegida finalmente ha sido: "El Monumental".

Diseñada por el estudio italiano Pininfarina, está inspirada en la curva que lleva ese mismo nombre en el circuito madrileño. Esta es la peraltada más larga del calendario de Fórmula 1, con 550 metros, y ha sido representada en un trofeo que cuenta con una representación del trazado en color rojo en una de las puntas y las letras del logotipo de Madring.