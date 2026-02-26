Martin Demichelis llega al Mallorca para coger las riendas tras Jagoba Arrasate

Celia Pérez 26 FEB 2026 - 21:19h.

Hasta final de temporada con opción de una más

Javier Aguirre borra de la 'lista de deseos' del Mallorca a un nombre y el club sigue buscando entrenador

El Mallorca ha anunciado este jueves la contratación de Martin Demichelis (Córdoba, 1980) como nuevo entrenador hasta final de temporada, con opción a un año más tras la salida de Jagoba Arrasate del primer equipo hace unos días. La llegada del técnico argentino era un secreto a voces y esta noche el club bermellón lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales.

Comunicado del Mallorca para la contratación de Demichelis

"Martín Demichelis (Córdoba, Argentina, 20/12/1980) se convierte en el nuevo entrenador del RCD Mallorca hasta final de temporada, con opción a una temporada adicional.

El técnico nacido en Justiniano Posse afronta este nuevo reto en el fútbol español tras una destacada trayectoria en los banquillos. Después de cuatro temporadas al frente de las categorías inferiores del FC Bayern (2019-2022), dio el salto al primer equipo del Club Atlético River Plate, donde firmó una brillante temporada 2023/24 conquistando tres títulos: la Liga argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones. Posteriormente, en la temporada 2024/25, dirigió al Club de Fútbol Monterrey, logrando un balance de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas en 43 encuentros oficiales.

Como futbolista, Demichelis cuenta con una dilatada trayectoria internacional, defendiendo las camisetas del FC Bayern (259 partidos), Manchester City (106 partidos), Málaga CF (113 partidos) y Club Atlético River Plate (70 partidos). Además, fue internacional absoluto en 51 ocasiones con la Selección Argentina, participando en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde disputó la final.

Martín Demichelis llegará a la isla en las próximas horas para presenciar el encuentro frente a la Real Sociedad y ponerse al mando del equipo en el próximo entrenamiento.

Gustavo Siviero, entrenador del RCD Mallorca B, será el encargado de dirigir al conjunto mallorquinista en el partido del sábado a las 18:30h frente al equipo txuri-urdin.

¡Bienvenido, Martín!".