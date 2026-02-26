Martín Demichelis es el elegido por Pablo Ortells para salvar al Mallorca

Alberto Cercós García 26 FEB 2026 - 14:03h.

El Mallorca ha tanteado a muchos entrenadores y parece que el argentino es el elegido: el único en aceptar las condiciones

El despido de Jagoba Arrasate tiene su origen en Arizona: las causas del fulminante cese

El RCD Mallorca está cada vez más cerca de tener nuevo entrenador. Pablo Ortells, Director de Fútbol del club balear, continúa trabajando para poder cerrar cuanto antes al nuevo técnico. El cese de Jagoba Arrasate, orquestado desde Estados Unidos por la propiedad, pilló desprevenido a un Ortells que cuenta con una larga lista de nombres sobre la mesa. Para Ortells, Arrasate era la apuesta hasta el final de temporada. Tanto él como el propio Jagoba estaban convencidos en sacar la situación adelante, y todo pasaba por ganar este fin de semana a la Real Sociedad en Son Moix. Andy Kohlberg, sin embargo, no tuvo la paciencia necesaria y mandó a Ortells despedir fulminantemente al vasco. Sin margen de maniobra, Ortells se puso manos a la obra.

Javi Gracia, Francisco Javier García Pimienta, Toni Amor, Luis García Plaza y un largo etcétera. Son muchos los nombres que, en las últimas horas, han salido a la luz para sustituir a Arrasate y coger las riendas del Mallorca. Pero hay uno que destaca por encima del resto y que parece ser el elegido para sacar al equipo de la crítica situación que atraviesa: Martín Demichelis. El periodista especializado Matteo Moretto sacó por primera vez el nombre del técnico argentino, quien ya ha dirigido a River Plate o Monterrey. Demichelis quiere probar LaLiga y Mallorca es un destino idílico para él. Todo apunta a que en las próximas horas el club lo anunciará -el propio Moretto y SER Deportivos Baleares lo han avanzado ya-, pero es más que probable que no se siente el sábado en Son Moix. Gustavo Siviero, del filial bermellón, apunta a dirigir al equipo bermellón ante la Real.

La condición del Mallorca que solo ha aceptado Demichelis

El Mallorca se está demorando más de lo necesario en ocupar el banquillo. Las formas no fueron las mejores para que la decisión se tomase rápidamente, y la improvisación de Ortells ha vuelto a hacer acto de presencia. Además, la idea del club es clara: solo quiere un entrenador para lo que resta de temporada. No quieren condicionar el futuro a medio plazo. Por eso nombres como Gracia o Pimienta se han ido cayendo.

Demichelis es el único que parece haber aceptado las condiciones del Mallorca. Por delante tendrá 12 partidos (sin contar el del sábado ante la Real) para dar con la tecla y que el combinado balear salve la papeleta. Sin experiencia en Primera División, pero con un fuerte carácter que, desde el club, esperan que se contagie en el verde.