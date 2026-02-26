Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 10:25h.

Contactos entre la entidad y el técnico argentino

El despido de Jagoba Arrasate tiene su origen en Arizona: las causas del fulminante cese

El banquillo del RCD Mallorca sigue buscando inquilino. Tras descartarse la opción de Toni Amor por parte de Javier Aguirre, aún queda una larga lista de candidatos a dirigir el equipo bermellón. Y, por si fueran pocos, ahora se suma un nombre más para ocupar el puesto que ha dejado vacante Jagoba Arrasate. Hablamos de Martín Demichelis. entrenador argentino que espera una oportunidad desde que le despidieran de Rayados de Monterrey en mayo del 2025.

Ha sido el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto quien ha adelantado los contactos entre el entrenador argentino y el club balear. De este modo se suma a la lista que ya ocupan los Javi Gracia y Francisco Javier García Pimienta como destacados, amén de otros nombres como Quique Sánchez Flores, Imanol Alguacil, Rubén Baraja...

Así las cosas, Ser Deportivos Baleares revela que el técnico tiene la ambición de entrenar en LALIGA, donde ya jugó como futbolista en las filas del Málaga CF y el RCD Espanyol, aunque con un brevísimo paso por el Atlético de Madrid sin llegar a debutar. De este modo, el argentino solo está a la espera del 'ok' del Mallorca para viajar y firmar, aceptando entrenar solamente hasta el final de la presente temporada. Posteriormente, en base a si cumple el objetivo, se plantearía la posibilidad de que siguiera al frente del conjunto balear.

La experiencia como entrenador de Martín Demichelis

A sus 45 años, Martín Demichelis lleva un par de experiencias de las que curten. Tras tener sus primeras oportunidades como técnico en la cantera del Bayern de Múnich, el argentino recaló en River Plate, donde logró ganar la Liga Argentina, la Supercopa y el Trofeo de Campeones, en el que se enfrentan el campeón de liga contra el campeón de la Copa de la Liga Profesional (la disputan solamente los clubes de la primera división de Argentina). Sin embargo, sería cesado en verano del 2024.

Posteriormente se marcharía a Rayados de Monterrey, donde lograría ser subcampeón de la Liga MX. Aunque, eso sí, el final de su trayectoria estuvo marcado por una durísima pelea con Sergio Canales, tras la cual el mediapunta cántabro golpeó una puerta de cristal y tuvo que recibir diez puntos de sutura. En el conjunto mexicano estaría algo menos de un año.

Ahora, el argentino se postula como una de las opciones que más fuerza han cobrado en las últimas horas. Para el argentino es una gran oportunidad de entrenar en una de las grandes ligas del mundo y, aunque a nivel clasificatorio el Mallorca marca la línea con el descenso, apenas está a un punto de salir de la zona de peligro. No llega a un equipo hundido ni mucho menos, sino que tiene margen de maniobra suficiente como para darle la vuelta a la situación.