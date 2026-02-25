Javier Aguirre borra de la 'lista de deseos' del Mallorca a un nombre y el club sigue buscando entrenador

Alberto Cercós García 25 FEB 2026 - 16:55h.

En el RCD Mallorca se vive, de nuevo y para no perder la costumbre, una situación inusual. Tras la derrota en Vigo ante el Celta, la dirección deportiva liderada por Pablo Ortells había optado por seguir con Jagoba Arrasate en el banquillo. La confianza en el técnico vasco era máxima y el Director de Fútbol confiaba ciegamente en que podía darle la vuelta a la situación. Sin embargo, una llamada desde Arizona lo cambió absolutamente todo. Andy Kohlberg cogió las riendas y dictaminó la sentencia de Arrasate. Los malos números y el hecho de estar varias semanas en puestos de descenso provocó su destitución. Ortells, sin margen de maniobra y sin tener adelantado ningún sustituto, vive horas agónicas. Ya no solo por dar con la tecla y encontrar un técnico que pueda salvar la papeleta del equipo, sino que -encima- llegue cuanto antes a la isla para dirigir al equipo el sábado.

Los nombres que han ido surgiendo desde que se hizo oficial la destitución de Arrasate es algo extensa. La primera opción parece ser Javi Gracia; también Francisco Javier García Pimienta. Pero hay más: Quique Sánchez Flores, Luis García Plaza, Sergio González o Toni Amor. Nombres que actualmente se encuentran sin equipo y que podrían encajar en las necesidades del Mallorca. Pero de ellos, ya hay uno totalmente descartado.

Toni Amor, mallorquín y mallorquinista de cuna, era una de las opciones para el banquillo. Siempre al lado de Javier Aguirre, Amor estuvo hace muy poco como segundo entrenador del Mallorca. Sin embargo, ha sido el propio Aguirre quien, desde México, ha negado que su asistente se vaya a marchar. "No le ha hablado nadie. Él me asegura que se queda. No debe ser parte de este rumor. No ha recibido ninguna oferta", zanjaba el exentrenador del Mallorca.

Y... ¿quién se sentará en Son Moix el sábado?

Pues es una buena pregunta, muy difícil de contestar. La idea de Pablo Ortells era tener un entrenador listo para coger las riendas del equipo este mismo miércoles. Pero la cruda realidad dicta algo radicalmente opuesto. Gustavo Siviero, entrenador del filial bermellón, es quien ha dirigido la sesión de hoy y, como avanzan en Deportes COPE Baleares, tiene muchas papeletas para sentarse el sábado en Son Moix ante la Real Sociedad.

Siviero sería el encargado de trabajar con el equipo durante los próximos días y plantear un partido de vital importancia. Son Moix debe ser un fortín para el Mallorca y para lograr la permanencia sumar de tres en partidos como los del sábado es una misión obligatoria. Mientras en los despachos cuadran al próximo sustituto, una nueva improvisación sale a la luz. Que Siviero coja las riendas significa que el entendimiento entre propiedad y dirección deportiva es nula.