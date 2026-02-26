Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 08:59h.

Cuenta con un contrato largo en el club rojiblanco

El Athletic cocina varios movimientos en una posición concreta para el mercado de verano

Compartir







BizkaiaEn el Athletic Club se prioriza el tramo final de temporada. La racha positiva en LALIGA EA Sports permite soñar con una nueva clasificación europea, aunque sería negar lo evidente que casi todas las miradas apuntan al partido del 4 de marzo. Eso sí, la dirección deportiva tiene la obligación de valorar varios escenarios para la planificación del próximo curso. Uno de los nombres a analizar es el de Álvaro Djaló.

El pasado 28 de julio, el club rojiblanco oficializaba la salida del extremo en calidad de cedido tras unos días en Catar. El Al-Gharafa protagonizaba un destino exótico e inusual para un futbolista de 26 que hasta hace muy poco goleaba en la UEFA Champions League.

Una operación que atendía a razones económicas, pues la apuesta del Athletic por Djaló fue muy importante y eran escasos los clubes que estaban dispuestos a asumir la totalidad de su ficha. Ahora, tras más de medio año lejos de Bilbao, comienzan a palparse las dudas.

PUEDE INTERESARTE La visita relámpago de Iker Muniain por Buenos Aires: del regalo a uno de sus hijos al homenaje en el Nuevo Gasómetro

La cesión de Álvaro Djaló abre varios escenarios en el Athletic

Álvaro Djaló no ha conseguido afianzarse como titular en el tercer clasificado de la Primera División catarí. De hecho, el cedido por los leones suma poco más de mil minutos oficiales en los que solo ha firmado un gol y repartido dos asistencias, entre las tres competiciones que disputa su actual equipo. Un ostracismo que ha provocado una nueva bajada en su valor de mercado.

Este contexto invita a pensar que el Al-Gharafa no ejecutará la opción de compra que posee por el extremo y Álvaro Djaló deberá volver al Athletic. En pasadas declaraciones, el jugador demostró sus ganas por dar la vuelta a la situación y convencer a Ernesto Valverde. Cabe recordar que el futbolista tiene contrato en vigor en San Mamés hasta junio de 2029.

PUEDE INTERESARTE El CTA afea y desmonta a los haters del Athletic: ve claro el penalti de Bigas a Aymeric Laporte

Sin embargo, entre un amplio sector de la hinchada rojiblanca se palpan dudas. Estos son algunos de los ejemplos: