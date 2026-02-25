Celia Pérez 25 FEB 2026 - 19:20h.

El lateral analiza la temporada del equipo

El Athletic, cobaya del nuevo césped de Vallecas con Mikel Jauregizar asomando ya por Lezama

Compartir







El Athletic Club visitará el sábado al Rayo Vallecano con el objetivo de encadenar cuatro victorias consecutivas en LALIGA quince meses después de lograrlo por última vez. El cuadro de Ernesto Valverde consigue ir dejando atrás un temporada que no está siendo nada fácil y que este miércoles Íñigo Lekue ha analizado en COPE, revelando el aviso que el Txingurri les dio al inicio de campaña, además de valorar su posible renovación o la presión sobre su compañero Jesús Areso.

"Todavía creo que tenemos que seguir enfocados en que nos tiene que durar esta racha. Tenemos que seguir sumando de tres, sobre todo ahora en el partido más inmediato que tenemos. Está todo muy apretado. Sabemos también que las opciones de mirar arriba pasan por ir sumando de tres. Sobre todo, de no volver a mirar aunque sea de reojo hacia abajo", comenzó destacando sobre la temporada zurigorri.

PUEDE INTERESARTE La visita relámpago de Iker Muniain por Buenos Aires: del regalo a uno de sus hijos al homenaje en el Nuevo Gasómetro

Además, más allá del mensaje del presidente, Lekue dejó claro que Valverde ya los avisó a principios de temporada. "Internamente ese mensaje ya nos lo había hecho saber el míster durante gran parte d la temporada. Desde el inicio, sabiendo desde su experiencia y su conocimiento, ya nos había dicho que iba a ser un año complicado. Teníamos que enfocarnos en lo más primordial. Enfocarnos en los 42 puntos y a partir de ahí dios dirá", contó.

Lekue, su continuidad y el apoyo a Jesús Areso

El lateral además se mostró encantado de seguir una campaña más si es lo que el club desea. "Yo al final intentaré dar siempre lo máximo para poder ayudar al equipo, para poder ayudar al club. Si en ese aspecto, el club entiende que con un año más lo voy a hacer, yo encantado", afirmó.

Entre otros temas, Lekue también tuvo palabras de apoyo para su compañero Jesús Areso en su primera temporada en el Atheltic Club. "Sé que aquí en Bilbao, la afición y todo lo que rodea al Athletic exige mucho. A Jesús, como a todos, no están exigiendo. Es un año que está siendo un poco difícil para todos, en el sentido de que estamos siendo el equipo en general intermitente, irregulares. Hay partidos que cuajamos muy bien nivel y otro que nos estamos la máximo nivel. A Jesús le está pasando igual que a mí, que a todos los compañeros. Está siendo una temporada de altibajos. Cuando todo va bien, todos rendimos al máximo nivel. Cuando hay momentos que el equipo no está igual de fuerte, a todos nos pasa que nuestro rendimiento es un poco irregular. Es una cuestión de adaptarse y de seguir trabajando", señaló.