Asís Martín 25 FEB 2026 - 12:09h.

Mikel Jauregizar quiere volver cuanto antes a jugar tras su percance en la rodilla en Oviedo

BilbaoAvanza la semana y con ella los entrenamientos del Athletic Club de Ernesto Valverde en las instalaciones de Lezama. El técnico rojiblanco está a la espera de ver si puede recuperar a algún futbolista (Alex Berenguer o Mikel Jauregizar) de cara al partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports que va a disputar su equipo este sábado, a las 14.00 horas, en el estadio de Vallecas, frente al Rayo Vallecano del navarro Iñigo Pérez.

Un choque no exento de morbo, ya que el conjunto madrileño no ha podido disputar sus dos últimos partidos como local en casa, el del Real Oviedo (que permanece aún aplazado con cirio en los despachos) y la rotunda victoria por (3-0) ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone que llegó sin embargo en Butarque por problemas con un césped que ha sido resembrado a la carrera.

Junto a Vallecas, los otros 3 estadios en los que el Athletic Club ha ganado más veces de las que ha perdido son El Sadar, Mendizorrotza y el Ciutat de Valencia

En Vallecas, con la esperanza de que hayan arraigado bien los tepes, deberá desenvolverse el Athletic en busca de una cuarta victoria consecutiva que apuntale sus aspiraciones europeas. Objetivo que el Big Data ha reactivado profundamente, y, de paso, llegar como una moto al decisivo partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que deberá afrontar el miércoles 4 de marzo ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en el estadio de Anoeta.

Tras Alex Berenguer, ahora Mikel Jauregizar se acerca tímidamente al grupo en el Athletic Club…

Tras los primeros compases de la sesión de este miércoles, el conjunto rojiblanco ha visto reaparecer momentáneamente con el grupo a la 'Capibara' de Bermeo, Mikel Jauregizar, con un fuerte vendaje en su rodilla derecha tras lo apreciado ayer, cuando el protagonista fue Alex Berenguer (baja en los últimos cinco partidos).

El 'Ferrari' de Barañain, que hoy también ha estado ahí con la tropa, era el que asomaba el martes en medio de una campaña torcida por ese problema en el primer dedo del pie derecho (artritis traumática), su zona de golpeo, que le trae mártir y le ha obligado a infiltrarse varias veces.

Veremos si hay avances estos 2 próximos entrenamientos en las noticias con Mikel Jauregizar, Alex Berenguer pero no con Nico Williams (que sigue ausente), pero salvo un gran bandazo se da por hecho que probablemente ninguno de los tres estará disponible contra los rayistas; así que el siguiente plazo nos conduciría a saber si alguno de ellos es citado ante los txuri urdines de Rino Matarazzo en Copa.

Nico Williams comenzó la pasada semana un tratamiento externo para tratar su pubalgia y será baja frente al Rayo junto a los lesionados de larga duración Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez

La Copa aparcada, todos con la vista puesta tan solo en el sábado en Vallecas...

El equipo bilbaíno volverá a entrenarse jueves y viernes, a partir de las 11:00 de la mañana a puerta cerrada en Lezama, antes de que el mismo viernes se conozcan las opiniones de Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa (13.00 horas) al encuentro ante los franjirojos y se dé la convocatoria de 23 para viajar hasta tierras madrileñas.