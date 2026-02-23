Asís Martín 23 FEB 2026 - 18:20h.

Inquinas, envidias y complejos… Ladran, luego el Athletic cabalga

El centrocampista y Berenguer son las grandes dudas para el sábado ante el Rayo

BilbaoVino y rosas para el Athletic Club con un fin de semana largo de libranza tras acumular, el viernes en San Mamés, ante el Elche CF una tercera victoria consecutiva que mete a los leones de Ernesto Valverde de lleno, de nuevo, en la pelea por viajar por Europa la próxima temporada.

Más allá del excesivo calentón de Eder Sarabia, quien posteriormente acabó pidiendo perdón por su agresiva actitud con Ernesto Valverde, o del debut del centrocampista Eder García, en Bilbao se mira ya hacia el partido de este sábado 28 (a las 14.00 horas) ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez en terreno madrileño.

Es el paso previo a la disputa de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, que se va a jugar el miércoles 4 de marzo en Anoeta. Nada mejor que llegar a esa final en sí misma (hay que remontar el 0-1 de la ida en San Mamés obra de Beñat Turrientes) con una inercia ganadora... ¿y guardando algunas cartas?

La mirada puesta en la enfermería de Lezama en el Athletic Club…

De momento, el conjunto rojiblanco ha regresado este lunes por la tarde a los entrenamientos en las instalaciones de Lezama. Lógicamente, dado lo cargado del calendario, la vista está puesta siempre en la enfermería con la posibilidad de recuperar a futbolistas para la rotación y el ruego de que no caigan otros al dique seco.

Concretamente, Mikel Jauregizar, que sufrió en Oviedo una hiperextensión en la rodilla tras marcar un golazo desde fuera del área y no fue convocado ante el Elche, no se ha dejado ver al igual que Nico Williams, mientras que Alex Berenguer se ha ejercitado al margen del grupo. No parecen a día de hoy avanzar hacia la cita con los rayistas.

Noticia alegre es que a Beñat Prados se le ha visto corretear con fuerza aparte del grupo en su paulatina puesta a punto tras la grave lesión de rodilla (LCA) que sufrió al inicio de la temporada y que Maroan Sannadi ya se ha dejado ver también fuera del gimnasio. Pero ambos han sido operados y ninguno tiene una fecha de vuelta encima de la mesa.

El equipo bilbaíno volverá a entrenarse, de forma consecutiva, de martes a viernes, todos los días a partir de las 11:00 de la mañana a puerta cerrada en Lezama, antes de que el viernes se conozcan las opiniones de Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa y la convocatoria para viajar hasta tierras madrileñas.