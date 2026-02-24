Asís Martín 24 FEB 2026 - 12:19h.

Mikel Jauregizar y Nico Williams parecen descartados para el sábado ante el Rayo Vallecano

BilbaoNo todo iban a ser Partes Médicos y dramas para el Athletic Club en lo que hace referencia a las cuestiones físicas en esta campaña, en la que tras batir al Elche CF en San Mamés se busca una cuarta victoria consecutiva, algo que suena casi a milagro, que afiance a los leones de Ernesto Valverde en la pelea por Europa que ahora comanda el RC Celta de Vigo de Claudio Giráldez.

La próxima cita vizcaína será el partido de este sábado (a partir de las 14.00 horas) ante el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez en terreno madrileño y pinta que Alex Berenguer puede unirse a la causa zurigorri. Un duelo en el que veremos, de todas formas, por donde decide tirar el Txingurri, ya que puede barajar cartas habida cuenta de que asoma en el horizonte la vuelta de la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Un partido con tintes épicos de final, que se va a jugar el miércoles 4 de marzo en Anoeta a las 21.00 horas. Queda por saber si se va con todo a Vallecas o si se hace un mix para reservar fuerzas para Donostia, donde perfectamente se puede llegar a un exigente escenario físico de prórroga y tanda de penaltis.

Alex Berenguer se suma al grupo en el Athletic Club…

Tras la primera sesión de ayer lunes, el conjunto rojiblanco ha reactivado este martes por la mañana los entrenamientos matinales en las instalaciones de Lezama con la grata noticia de ver aparecer con el grupo al 'Ferrari' de Barañain que lleva una campaña de lo más sufrida por ese problema en el primer dedo del pie derecho, zona de golpeo, que le trae mártir y le obliga a infiltrarse.

No son tan positivas las noticias con Mikel Jauregizar, que sufrió en Oviedo una hiperextensión en la rodilla tras marcar un golazo desde fuera del área y no fue convocado ante el Elche, ni tampoco con Nico Williams, luego se da por hecho que ambos no estarán contra los rayistas y ya veremos si alguno de ellos es citado ante los txuri urdines del yankee Matarazzo.

Ya se celebró el ver a Beñat Prados correr aparte del grupo en su paulatina puesta a punto tras la grave lesión de rodilla (LCA) que sufrió al inicio de la temporada y que Maroan Sannadi también se haya dejado ver también fuera del gimnasio. Pero ambos han pasado tiempo atrás por el quirófano y ninguno tiene una fecha de vuelta a jugar encima de la mesa.

Lo que queda hasta Vallecas...

El equipo bilbaíno volverá a entrenarse, de forma consecutiva, de miércoles a viernes, todos los días a partir de las 11:00 de la mañana a puerta cerrada en Lezama, antes de que el viernes se conozcan las opiniones de Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa (13.00 horas) y la convocatoria de 23 para viajar hasta tierras madrileñas.