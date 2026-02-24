Asís Martín 24 FEB 2026 - 10:06h.

Eder García debuta con el Athletic y provoca la reacción de aficionados de la Real Sociedad: "¿Lezama?"

BilbaoApenas una semana para que el Athletic Club sepa finalmente por qué va a pelear en esta temporada. El conjunto que comanda Ernesto Valverde afrontará el miércoles 4 de marzo la vuelta de las semifinales de la Copa del rey ante la Real Sociedad en Anoeta. Un envite que trae el lastre de la derrota previa en San Mamés, por 0-1 con el gol de Beñat Turrientes a Alex Padilla en la ida.

Pero antes del derbi vasco, la tropa rojiblanca afronta un partido de esos calificados de incómodo, por el rival y estar intercalado ahí en medio, ya que este sábado (14.00h.) tiene que visitar al Rayo Vallecano del exleón Inigo Pérez, en Vallecas, en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Es el momento en el que se resuelve la campaña y por eso hemos querido consultar a uno de nuestros oráculos favoritos en ElDesmarque, Angel Garitano, 'Ondarru', el aita de Gaizka y hermano de Ander, que siempre está al hilo de toda la actualidad futbolística y por supuesto también de la escuadra de Lezama.

No hubo suerte el lunes con el Sanse. ¿Qué tal anda tu hijo Gaizka con el Cádiz?

Gaizka está contento con el trabajo. Del año pasado a éste han bajado de 30 a 23 años la media de edad del equipo. Los chavales van cogiendo experiencia y asentándose en una categoría muy difícil.

Viajamos a Bilbao, no enamora pero el Athletic sí reacciona, al menos en cuanto a puntos y resultados, con 3 victorias seguidas y la sexta plaza a la vista. ¿Volvemos a hablar de Europa?

Es verdad que el Athletic no enamora con su juego pero va sacando puntos y va saliendo de esos puestos que nadie quiere estar. De momento flecha hacia arriba y a nada que mejore en su juego estaremos mirando a Europa.

Si Europa reaparece como meta esta Liga parece barata en general, porque el Athletic esta temporada no gana un partido con calma ni a tiros...

La exigencia en Primera división hoy en día es máxima. No vale sacar a un jugador al 70% y lo hemos visto con Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Nico Williams. No sé cual es el motivo pero este año las lesiones, no sólo en el Athletic, en todos los equipos, han sido un factor a tener en cuenta. Ganar es cada vez más difícil, juegues contra quien juegues. De cualquier manera con lo visto hasta ahora en LaLiga, para mi estamos a la altura de la liga portuguesa y de la griega. Es obvio que la Premier League y la Bundesliga están por encima.

¿Cómo explicas el bajón de la temporada? La Champions, las lesiones, algo físico, anímico...

Las lesiones han sido muy importantes. Los 3 tenores (Nico-Oihan Sancet-Iñaki) no han tenido continuidad en las alineaciones y el equipo lo ha notado demasiado. La Champions exige mucho pero no es la primera vez que jugamos en Europa y no cargaría la mano en eso. Hemos cumplido y el nombre Athletic ha vuelto a pasear por Europa. El fútbol es un estado de ánimo y ganar los 3 últimos partidos (aunque sea contra los colistas) te da otro aire para afrontar lo que viene.

¿Habrías repescado a Peio Canales o a Gerenabarrena en el mercado invernal?

Le hubiera repescado a Gerenabarrena. Nos hacía falta. Los centrocampistas han tenido mucha tralla y con la lesión de Beñat Prados nos hubiera venido de maravilla. Está haciendo una gran temporada en el Castellón. Peio Canales está fantástico, sin duda, pero yo prefiero que siga jugando en el Racing todos los partidos y que empiece el año que viene ya en Lezama.

Copa. En Donostia ya andan hablando cada día de árbitros y de arbitrajes favorables al Athletic. Nada nuevo bajo el sol…

Hay que dejar a los árbitros en paz. Unas veces crees que te favorecen y otras no. Lo vimos el otro día contra el Elche en la jugada de Pedro Bigas con Aymeric Laporte. Ernesto Valverde vio penalti y Eder Sarabia no.

¿Ves opciones de dar la campanada en Anoeta en la vuelta de la semifinal de Copa?

Hace un mes con una Real superior y con 0-1 en contra, lo tendríamos difícil. Ahora cambian las tornas. Hemos cogido confianza y a la Real le han entrado dudas después de recibir 3 goles a balón parado contra el Oviedo. Ahora nuestro estado de ánimo es otro. Recuperar lesionados será importante.

Nico Williams ha iniciado un nuevo tratamiento “externo”, Ernesto Valverde dijo en Oviedo que "así no podemos seguir", ¿ cómo ves el caso de Nico?

Mi punto de vista es el de Valverde. Así no se puede seguir. Creo que lo han dejado demasiado tiempo. Vuelvo a repetir aquí lo que os dije antes en otra respuesta, al 70% Nico o quien sea hoy en día no es nadie porque la exigencia física es absoluta.

Futuro de Ernesto Valverde... A día de hoy no parece sencillo que siga en Bilbao, el mundo del entrenador es complicado…

Ernesto es el mejor entrenador que puede tener el Athletic. A partir de ahí y si él no quiere seguir, creo que sería el momento (creo que toca el ciclo) de traer un entrenador extranjero que destaque en Europa para que entre aire fresco.

Y el que no sé si se ha cerrado la puerta es Eder Sarabia, tal vez se arrepienta de lo ocurrido al acabar en San Mamés aunque luego haya pedido disculpas…

Lo de Eder en San Mamés con Valverde no estuvo bien porque lo vio todo el mundo y no fue algo agradable de ver. Pero a los pocos minutos se calmó todo. Hay que conocer a Eder. Muy buena persona y un gran entrenador. Eso sí, visceral y no se guarda nada. En fútbol, lo que ocurre en el campo, debe quedarse en el campo.