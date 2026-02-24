Pablo Sánchez 24 FEB 2026 - 09:34h.

Pellegrino Matarazzo afronta el problema de la Real Sociedad con un cambio de opinión necesario

El cuerpo técnico busca soluciones para reducir estos números

Compartir







La Real Sociedad afronta una semana importantísima en lo deportivo. El próximo sábado toca visitar a un Mallorca que llegará con entrenador nuevo a la cita antes de afrontar el partido más esperado del año: la vuelta de semifinales de Copa frente al Athletic. Los txuri urdin parten con ventaja tras el 0-1 de la ida, una ventaja que para nada es definitiva. El foco se centrará en Anoeta una vez se dispute el duelo en Son Moix con un dato a las espaldas del equipo de Pellegrino Matarazzo que toca pulir cuanto antes.

Los resultados desde la llegada del técnico americano son prácticamente inmaculados. El equipo ha recuperado, el juego, el gol, la sonrisa y los resultados positivos. Solo una derrota en 11 partidos -frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu- demuestran la contundencia del cambio. Sin embargo, el equipo tiene un 'pero' que preocupa en cierto modo de cara a una eliminatoria a doble partido. Hablamos de los goles encajados.

PUEDE INTERESARTE Real Sociedad y Oviedo firman tablas tras una segunda parte de infarto

Desde la llegada de Matarazzo, la Real Sociedad ha visto perforada su portería en 17 ocasiones. Eso supone una media de más de 1,5 goles por partido. Unos números que el cuerpo técnico trabaja en revertir a corto plazo. Solo ha logrado dejar su portería a cero una vez en estos 11 partidos y fue ante el Athletic en Copa.

Problemas desde la enfermería

La peor de las noticias para la Real Sociedad en las últimas semanas llegó desde la enfermería hace unos días cuando se confirmó la lesión de ligamento de Odriozola, quien se perderá todo lo que queda de temporada. Un contratiempo que obliga a Matarazzo a mover ficha y buscar soluciones.

El adiós de Odriozola, sumado a la lesión de Rupérez, dejan a Aramburu como la única pieza sana para el lateral diestro. La situación 'obliga' a Matarazzo a devolverle protagonismo a un Aritz Elustondo que fue relegado al ostracismo desde su aterrizaje en el club y que podría contar con minutos a partir de ahora para paliar estos problemas.