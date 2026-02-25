El CTA afea y desmonta a los haters del Athletic: ve claro el penalti de Bigas a Aymeric Laporte

'Ondarru' Garitano: "Veo cambio de tornas, el Athletic coge confianza y a la Real le han entrado dudas"

"Todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario debe sancionarse” dice

BilbaoComo ya hemos comentado en algún otro artículo reciente de ElDesmarque, la virulencia de los 'haters' de otros clubes que parasitan las redes sociales en torno al Athletic Club está desatada. Cada encuentro de los hombres de Ernesto Valverde es analizado con lupa y se arma la marimorena en 'X' si hay algún tipo de decisión arbitral controvertida... si es que favorece a los vizcaínos claro. Porque si no es con ese color de camiseta, es "justa, ajustada a reglamento y necesaria" por supuesto.

Buen ejemplo de ello fue lo ocurrido en el último partido vencido por el Athletic en San Mamés ante el Elche CF de Eder Sarabia, con una acción decisiva del zaguero galo Americ Laporte, quien recibió una patada en la cara por parte del central Pedro Bigas cuando intentaba un remate de cabeza en plancha en el área ilicitana de Dituro.

El VAR, con Carlos del Cerro Grande a los mandos, llamaba al colegiado canario Alejandro Hernández Hernández para que revisara la acción ante la pantalla y finalmente decretara una pena máxima que, transformada por Gorka Guruzeta, autor de un doblete, supuso el definitivo (2-1) que dejó los tres puntos en Bilbao reactivando las opciones europeas de los leones.

Los colegiados consideran que "el VAR actuó correctamente ya que existía un error claro y manifiesto y la decisión final de pitar penalti y mostrar amarilla es acertada".

El CTA respalda la decisión del equipo arbitral en San Mamés en el Athletic Club vs Elche CF

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), en su habitual ‘Tiempo de Revisión’, ha certificado que los colegiados han apoyado al árbitro de Lanzarote frente a los constantes ataques desaprobatorios que llegaron desde Elche y desde las redes sociales con localizaciones geográficas fáciles de adivinar para cualquier athleticzale usuario básico del medio.

"Un atacante del Athletic remata de cabeza al recibir un balón aéreo y, acto seguido, recibe un impacto en la cara al ser golpeado con la pierna por parte de un jugador del Elche en su intento de disputar el balón, sin éxito" explican.

“Tras verla en el OFR, el árbitro señala penalti y muestra la tarjeta amarilla”, explicó Marta Frías, la habitual portavoz del CTA para estas cuestiones. La regla 12 establece que todo impacto temerario que ponga en riesgo la integridad del adversario debe sancionarse”, zanjaba el CTA tras el nuevo juicio paralelo a degüello de los ‘Supertacañones’ de las redes.