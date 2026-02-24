Pablo Sánchez 24 FEB 2026 - 11:48h.

El beso de Yuri Berchiche a Jauregizar, el corazón y el alma del Athletic

Acaba contrato el próximo mes de junio

La temporada del Athletic Club transcurre entre luces y sombras. De regresar a la Champions a la decepción liguera (con brotes verdes europeos ahora), pasando por una semifinal copera ante el eterno rival que, de momento, va por mal camino tras el (0-1) de la ida en San Mamés. Más allá de lo futbolístico, el club tantea desde las oficinas el futuro de algunos de sus jugadores. En este saco está Yuri Berchiche, quien acaba contrato en 2026. Todavía no ha tomado una decisión el 'Látigo' de Zarautz más allá de esta fecha mientras los rojiblancos aguardan a que se pronuncie en función de sus inquietudes y sensaciones.

Con 36 años cumplidos, Yuri Berchiche es dueño y señor de su destino. Solo de él depende ampliar su vinculación con el Athletic más allá del próximo mes de junio. Pese a ello, el entorno athleticzale vive en vilo hasta conocer qué pasará con uno de los jugadores más importantes del plantel, pieza fundamental en el lateral izquierdo... e incluso gran ayuda como central cuando las bajas (Dani Vivian, Yeray, Aymeric Laporte, Unai Egiluz) han apretado ahí a Valverde.

Yuri Berchiche es, de momento, tal vez el mejor jugador del Athletic Club en lo que va de temporada

Sus últimas declaraciones al respecto no dejaron demasiado claro el camino que tomará, aunque sí empezó a sembrar la semilla de que más pronto que tarde tocará decir adiós a lo que más le gusta. "Voy a tomar una decisión a final de la temporada, no sé qué voy a hacer, tengo ya 36 años y tengo que ir pensando en hacer otras cosas. No me agobia, no sé si seguiré o no. Quiero disfrutar en el campo, que lo estoy haciendo y dejar al Athletic lo más alto posible", comentó durante un acto.