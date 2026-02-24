Ángel Cotán 24 FEB 2026 - 08:36h.

Fuentes del club bilbaíno afirman desconocer este posible movimiento

Eder García debuta con el Athletic y provoca la reacción de aficionados de la Real Sociedad: "¿Lezama?"

BizkaiaReal Sociedad y Athletic Club tienden a protagonizar disputas por activos de futuro. En los últimos días, desde San Sebastián a Bilbao, se puso el foco sobre Álex Marchal y una posible llegada a Lezama como agente libre al término de su contrato como txuri urdin. Y aunque se producen movimientos como el de Robert Navarro entre los primeros equipos, casi todos se cocinan en edades tempranas. En esta ocasión, se trata de un club convenido rojiblanco.

Según informa El Correo, la Real Sociedad estaría siguiendo muy de cerca la pista de un prometedor defensa que milita actualmente en el Danok Bat. El movimiento se convertiría directamente en noticia, pues no es frecuente que al Athletic se le escape una promesa de uno de sus clubes convenidos... y mucho menos dirección Zubieta.

La Real Sociedad sigue la pista a un lateral del Danok Bat

La citada fuente apunta que desde el propio Danok Bat no están al tanto de esta situación, pero el interés donostiarra es real. El jugador en cuestión es Telmo Areopagita, un joven lateral izquierdo que ha sido titular en la gran mayoría de encuentros en los que ha participado este curso. El defensa de 19 años llegó al Juvenil de División de Honor del Danok Bat este curso.

Antes, Telmo Areopagita militó en el CD Oberena y el CD Izarra, ambos clubes navarros. Su buen papel en el equipo juvenil del Danok Bat, séptimo clasificado en su liga, ha llamado la atención de la Real Sociedad, aunque de momento no se han producido avances formales.

La lógica invita a pensar que el Danok Bat no es consciente de este posible movimiento, pues como club convenido del Athletic alertaría a Lezama. Eso sí, aunque poco frecuente, la Real Sociedad ya ha conseguido en el pasado 'cazar' a un futbolista del citado club sin el conocimiento rojiblanco.