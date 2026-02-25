Asís Martín Bilbao, 25 FEB 2026 - 09:23h.

Eder Sarabia llora desconsolado en San Mamés y destapan su lío a Ernesto Valverde: "Películas"

El CD Ibarsusi está en el barrio bilbaíno de Txurdinaga y maneja en su cantera cerca de 300 niños y niñas

Compartir







En estos tiempos convulsos en los que las desgracias, injusticias y las guerras se suceden sin solución de continuidad en los informativos, es bueno que el deporte vizcaíno y vasco muestre su lado solidario y que los clubes deportivos sirven para algo más que golpear una pelota o, por ejemplo, ir a animar en San Mamés. Es el caso del CD Ibarsusi de Txurdinaga, club presidido desde mayo de 2025 por Unai Armentia, que ha mostrado este martes su lado más solidario y comprometido al entregar un fuerte lote de productos deportivos destinados a Cuba en su sede de la Avenida Julián Gaiarre, 30.

Se vive una situación realmente crítica... La isla caribeña está pasando un momento angustioso de hambre y ausencia de todo tipo de recursos (electricidad, combustible) debido a la política agresiva del presidente norteamericano Donald Trump. La entidad bilbaína ha querido al menos poner, en la medida de lo posible, su granito de arena para solidarizarse con la machacada población cubana, que además siempre ha tenido muchos lazos con Euskal Herria.

"Al final todos vemos cómo está Cuba y las dificultades que tienen como pueblo para ser libres con dirigentes que hacían y deshacían a su antojo, y es obvio que necesitan ayuda internacional de todos, así que por qué no ayudarles -aunque sea de una forma humilde- con equipaciones que sirven para chavales que no pueden acceder a ellas de forma natural" lanza el presidente de esta entidad vizcaína.

Como relata Armentia, quien sustituyó en el cargo a Toño Valcuende, a ElDesmarque "este se trata del primero de los dos envíos que vamos a realizar. Este año hemos cambiado las equipaciones que teníamos para jugar y las anteriores se las hemos donado a la Fundación Euskadi-Cuba que lleva Endika Guarrotxena, sí, el autor del gol de la final de Copa ganada contra el Barça de Maradona en 1984 en el Santiago Bernabéu" recuerda como fiel socio del Athletic Club.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad quiere pescar con sigilo ante el Athletic a un defensa prometedor

Una iniciativa que nace en "una reunión para cambiar las equipaciones (y por tema de cambio de sponsor también) y nos preguntamos qué hacer con esa ropa que no se iba a volver a usar. Hubo muchas ideas, desde venderla para financiarnos a donarla a personas con problemas económicos o que por circunstancias no puedan acceder a ellas, algunas estaban casi nuevas y varias incluso sin usar" nos desvela.

¿En qué consiste la ayuda del CD Ibarsusi?... "Son camisetas y pantalones de jugar, somos un club humilde, convenido del Athletic y eso nos da un valor más, pero los ingresos que tenemos son de cuotas de aitas para que los chavales jueguen, es lo que vamos a entregar. Para Cuba unas 120 unidades de cada prenda y luego algo así como la mitad irá a su vez para África" advierte.

¿Cómo surge la chispa entre el CD Ibarsusi y el exjugador del Athletic Club Endika Guarrotxena?

"Logramos hablar con Endika a través de Rikardo, un aita del club metido en este tipo de asociaciones, ellos ya mandaron antes un camión a Cuba con material médico y así se habló con él, hubo buen feeling y se decidió mandarlo en dos partes; una ahora y otra que como os digo tal vez vaya para África, con una fecha aún por confirmar, pero fijo antes de fin de año" asevera Armentia a nuestro portal deportivo.

Un club de Txurdinaga con valores universales...

"Somos un club de barrio, creado en septiembre de 1992 para dar cabida a niños del barrio porque no todos podían jugar en Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, etc... Hace 3 años sacamos un decálogo de normas que exponen claramente los valores del deporte y de la amistad, lo promovemos, así como la defensa del menor para que no haya situaciones problemáticas en el campo o en el vestuario. Queremos que se lo pasen bien y que se formen siendo buenas personas" comenta Unai a ElDesmarque Bizkaia.

Y por supuesto, muy ligado al Athletic Club... "Ver a algún chico o chica debutar en Lezama sería un sueño, aquí todos somos del Athletic y somos un club convenido, ojalá tengamos casos como el Baskauri con Asier Hierro o el Romo con los cachorros que debutan. Tenemos un chico que ha ido este año a Lezama que estuvo 2 años con nosotros, Eder, ojalá le veamos debutar en San Mamés y podamos emocionarnos porque es uno de los nuestros" expone el mandatario del Ibarsusi.

Unai Armentia no se deja en el tintero la semifinal de Copa en Anoeta...

"Pues realmente no está siendo el año del Athletic, pero en la Real sé por algún amigo que se fueron de mala leche al dejarnos vivos en la ida, se pudo acabar todo aquello en San Mamés,... pero ahora el Athletic debe salir a ganar y a morder porque es que sólo le vale ganar... Esperemos tener suerte de cara a gol y vernos el 18 de abril en Sevilla, pero no de turistas, ehh, sino con la camiseta zurigorri puesta" bromea el presidente del CD Ibarsusi.