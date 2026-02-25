Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 09:30h.

La Real ata a Unai Marrero y amplía su vinculación tres años más

Partido trampa antes de la semifinal copera

La Real Sociedad anda inmersa en una semana de trabajo compleja a nivel mental. Antes de la semifinal copera frente al Athletic en Anoeta, el cuadro txuri urdin afronta otro encuentro importante en LALIGA EA SPORTS ante el Mallorca. Un partido trampa después de sumar solo un punto de los últimos seis y ante un equipo que llegará con cambios en su banquillo. La parte positiva para Pellegrino Matarazzo llega desde la enfermería.

El míster de Nueva Jersey recupera efectivos importantes de cara al duelo en Son Moix. Todo apunta a que podrá contar con tres hombres que, por diversos motivos, no estuvieron disponibles la pasada jornada frente al Oviedo. El caso más claro es el de Carlos Soler después de su reciente paternindad.

El nacimiento de su hijo, sumado a una gastroenteritis durante la semana, provocaron que prácticamente pasara la semana de trabajo en blanco. Estuvo frente al Oviedo pero no participó. Esta semana ya trabaja con normalidad y apunta a ser titular como viene ejercienco desde la llegada de Matarazzo.

Barrenetxea y Sucic

Lo más llamativo de la convocatoria que en los próximos días facilitará el técnico de la Real llega desde la enfermería con jugadores como Barrenetxea o Sucic. Ambos han atravesado diferentes lesiones que les obligaron a parar. El pasado martes completaron la sesión de trabajo con normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que todo apunta a que no habrá problemas para que estén entre los citados.

Barrenetxea estuvo muy cerca de entrar en la lista frente al Oviedo, pero el cuerpo técnico prefirió tirar de cautela y darle unos días más de descanso. Esa precipitación, con anterioridad, le jugó una mala pasada al futbolista, por lo que en esta ocasión la hoja de ruta a seguir ha sido la opuesta. Si nada se tuerce, Matarazzo contará con más posibilidades para un duelo trampa en Mallorca.