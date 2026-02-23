Celia Pérez 23 FEB 2026 - 23:21h.

El meta renueva hasta junio 2030

El profundo mensaje de Odriozola tras su grave lesión: "¿Por qué?"

Compartir







La Real Sociedad ha hecho oficial este lunes la renovación de Unai Marrero. El meta, que tenía contrato hasta 2027, ha decidido ampliar tres temporadas más su vinculación con el cuadro donostiarra, prolongando así su vínculo hasta junio de 2030. Tras una vida en Zubieta y ahora suplente habitual de Álex Remiro, seguirá formando parte del club mucho tiempo más.

A sus 24 años y natural de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, el guardameta guipuzcoano se convirtió recientemente en uno de los héroes de la afición realista al detener dos penaltis a Osasuna en los octavos de final de la Copa del Rey.

PUEDE INTERESARTE Pellegrino Matarazzo afronta el problema de la Real Sociedad con un cambio de opinión necesario

Comunicado de la Real Sociedad

"La Real Sociedad y Unai Marrero han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que unía a ambas partes. El nuevo acuerdo, firmado esta tarde en las oficinas de Anoeta, se prolonga hasta el final de la temporada 29-30. El guardameta azpeitiarra defenderá la portería txuri urdin durante cuatro temporadas más".

La noticia llega para dar un poco de luz a unos días que han dejado la triste noticia de la lesión de Álvaro Odriozola. El lateral sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una torsión cuando apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego durante el encuentro disputado el pasado sábado en Anoeta.

Odriozola había entrado al campo unos instantes antes, en el minuto 53 sustituyendo a Aranburu, y lo abandonó entre gestos de dolor auxiliado por el equipo médico del club.

El futbolista guipuzcoano, lastrado por las lesiones desde su regreso a la Real Sociedad procedente del Real Madrid, deberá ser intervenido quirúrgicamente, lo que supone un nuevo varapalo para él cuando el entrenador, Pellegrino Matarazzo, comenzaba a contar con su contribución tras un largo período en el que apenas había disfrutado de minutos de juego