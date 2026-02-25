Ángel Cotán 25 FEB 2026 - 10:39h.

El club ya confirmó que sigue muy de cerca la evolución de varios jugadores

Beñat Gerenabarrena brilla en Castellón y asumen una realidad con el Athletic: "Nos romperá el alma"

BizkaiaEl Athletic Club ha reconducido su situación clasificatoria y apunta a dar guerra hasta el final en la lucha europea. Las tres últimas victorias acaban con las dudas sobre el devenir del equipo que dirige Ernesto Valverde con un buen presente y un futuro que continúa gestándose. Lezama no baja el ritmo de producción y Mikel González cocina movimientos en una posición concreta.

En los últimos días se ha hablado mucho de la portería con el más que probable regreso de Julen Agirrezabala y la irrupción de Mikel Santos, pero la zona del campo con más candidatos no es otra que la medular.

Oihan Sancet, Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta son los principales activos rojiblancos en esta demarcación. El mediapunta tiene contrato hasta 2032, uno más que el centrocampista de Bermeo. Por su parte, 'Galaxy' llegará al próximo mercado veraniego con una temporada más firmada y una más que posible oferta de renovación. A partir de ahí, una importante lista de nombres se evalúan en la dirección deportiva.

El Athletic cocina varios movimientos en una posición concreta

La lesión de larga duración que sufrió Beñat Prados no cambiará su rol en el equipo el próximo curso. Con una vinculación contractual que se extiende hasta 2031, en el Athletic confían en el buen regreso del futbolista navarro. Y sin obviar a un Mikel Vesga, con contrato hasta junio de 2027, que se ha erigido como opción de refresco en el pivote. Tras él, los más jóvenes tratan de afianzarse en el primer equipo. Es el caso de Selton Sued y Alejandro Rego, así como los debutantes Ibon Sánchez y Eder García.

Mikel González deberá evaluar estos dos últimos casos en la próxima ventana de transferencias, con la opción de una cesión en el fútbol profesional sobre la mesa. Un camino de vuelta que culminarán al término del presente curso Beñat Gerenabarrera y Peio Canales. Ambos, en el Castellón y Racing respectivamente, están cuajando una temporada que se valora de forma muy positiva en Ibaigane. Y todo ello sin obviar la reciente incorporación de Efe Korkut.

En lo que a fichajes se refiere, y como apunta MARCA, no se descarta un nuevo intento por Iván Martín. En el pasado mes de agosto se intentó sin acierto su fichaje, siendo un perfil que sigue gustando entre la dirección deportiva. Por todo lo citado, se espera un verano movido en el centro del campo de los leones.