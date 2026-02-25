Lucas Gatti 25 FEB 2026 - 14:21h.

El ex del Athletic ha visitado hasta los que hace unos meses fueron sus compañeros

El homenaje de San Lorenzo a Iker Muniain con sorpresa incluida: "Queridísimo"

Iker Muniain volvió a la Argentina y recibió el cariño del público local. En una visita relámpago de dos días, el ex futbolista del Athletic estuvo en Buenos Aires para ser homenajeado en el campo de juego del Pedro Bidegain, estadio que lo vio brillar con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. El oriundo de Pamplona llegó al país sudamericano el lunes pasado por la mañana, acompañado de su pareja, Ana Montoya. Por la tarde, Muniain visitó a sus excompañeros en Ciudad Deportiva, predio de entrenamiento del plantel azulgrana. Allí, se reencontró con Sebastián Cerutti y Johan Romaña, con quienes forjó una gran amistad. Y por la noche, la pareja española descansó en la zona de Puerto Madero.

La afición de San Lorenzo guarda mucho cariño a Iker Muniain

El martes fue un día especial para el ex San Lorenzo. Cuando llegó al Nuevo Gasómetro, desató una locura en los hinchas locales. Los que se lo cruzaban en la zona baja, en el playón de estacionamiento, le pedían fotos y él accedía sin problemas. Vestido con una chomba negra y pantalón blanco largo, a pesar del calor extremo en Buenos Aires, Muniain se mostró feliz de volver a su casa argentina para recibir nuevamente el cariño de su gente. Todavía conserva en su muñeca derecha dos pulseras azul y rojo, colores que representan la bandera azulgrana.

Luego, recibió un homenaje muy emotivo, otra muestra más de la identificación y del amor que siente por el club porteño. El exmediocampista ofensivo saltó al césped antes de que comenzara el partido entre San Lorenzo e Instituto de Cordoba, y recibió un regalo por parte del presidente del club, Sergio Constantino. Se llevó una camiseta especial conmemorativa, con su nombre y el símbolo de infinito.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Solo vine a ver el partido, a estar cerca de la gente, a visitar a amigos que hice, extraño mucho el día a día, extraño todo...”, afirmó emocionado, el hoy entrenador de Derio de la Tercera Federación.

En ese mismo instante, Muniain fue muy aplaudido por el público local, que ovacionó su nombre mientras él se emocionó al borde de las lágrimas. Después, Iker y su esposa vieron el encuentro en la Platea Norte. En el entretiempo, Montoya se acercó a un puesto de venta de indumentaria para comprar una camiseta chica para regalarle a uno de sus hijos.

Tras el empate en uno entre San Lorenzo e Instituto, Muniain habló con la prensa presente. “Se dio la oportunidad de que pudiese venir. Desde que me fui no encontraba un huequecito para venir. Me coincidió que tenía dos días de descanso y que juega San Lorenzo de local. No me lo pensé dos veces. Saqué el pasaje. Quería estar en la cancha con mis excompañeros y con la gente”, admitió feliz en la zona baja.

Asimismo, recordó al último entrenador que lo dirigió previo a su retiro como profesional. Se refirió a Miguel Ángel Russo, quién murió en octubre pasado. “Terminó como él quería”, sostuvo antes de retirarse del estadio. En la madrugada de hoy, emprendió su regreso para Bilbao con mucha felicidad y con varios regalos recibidos, más el cariño de su gente.

Cabe recordar que la historia de Muniain y San Lorenzo es muy especial. Tras dejar el Athletic de Bilbao, el club de sus amores, decidió cumplir su sueño de jugar en el fútbol argentino.

Para ello, en septiembre de 2024 se hizo oficial su llegada a San Lorenzo y terminó 10 meses después, sumando 25 partidos y cuatro goles, dejando una huella imborrable.