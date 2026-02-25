Pablo Sánchez 25 FEB 2026 - 13:09h.

Iñaki Williams, protagonista de la noche con la dedicatoria a su hijo y el gesto a Iker Monreal: "Especial"

El pequeño Niko ya sabe lo que es visitar San Mamés

Iñaki Williams y Patricia Morales disfrutan desde inicios de este 2026 de su primer hijo. Niko, en honor a su hermano, fue el nombre elegido por la pareja, que recibió todo tipo de felicitaciones al anunciar en sus redes sociales la llegada del pequeño al mundo. Lo hizo en la Clínica IMQ Zorrotzaurre de Bilbao, un lugar en el que ahora luce un bonito regalo que la familia Williams quiso dejar a modo de agradecimiento por toda la atención prestada.

Concretamente en la Unidad de Maternidad de dicha clínica luce una camiseta de Iñaki firmada por el jugador del Athletic y enmarcada que dice lo siguiente: "Con todo mi cariño y gratitud a toda la planta de maternidad". Unas bonitas palabras que ya lucen en el cuadro y en un lugar en el que a ambos no les faltó de nada durante los días de su estancia hasta el nacimiento de Niko.

Una familia muy unida

Iñaki y Patricia respiran en rojiblanco y toda la familia del Athletic siempre le ha brindado ese cariño que ellos mismos demuestran a diario. En los últimos días, el pequeño Niko, con apenas un mes de vida, ya estuvo junto a sus padres en San Mamés presenciando un partido futbolista rojiblanco. Una buena prueba de lo pronto que la pareja pretende inyectarle al chico el sentimiento athleticzale.

Niko llegó al mundo en enero, un mes que fue complicado para su padre debido a la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Iñaki tuvo que partir lejos de su mujer y de su hijo recién nacido no sin antes dejar constancia de su crítica al desarrollo de esta competición española a tantos miles de kilómetros de distancia. "El tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y mi hijo es una faena, pero estoy a disposición del club e intentaré hacerlo lo mejor posible", fueron sus palabras por aquel entonces. Unas declaraciones que generaron cierta controversia.