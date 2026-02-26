Miguel Casado 26 FEB 2026 - 18:54h.

El brasileño vio en el estadio la victoria del Real Madrid ante el Benfica

El madridismo se enamora de Thiago Pitarch y ya ven en él al nuevo Vitinha

El Real Madrid eliminó el miércoles al Benfica de la Champions en el Santiago Bernabéu y Rodrygo, como otros de los lesionados del club blanco, fueron testigos in situ de la victoria.

El brasileño se dejó ver junto a su compatriota Militao, Dean Huijsen o Jude Bellingham -no Kylian Mbappé- en el recinto del Paseo de La Castellana. Felicitó a sus compañeros después de resolver la manga por encima de los lusos, pero durante los 90 minutos, el '11' intervino en la retransmisión en directo de su amigo Jon Vlogs.

Además de viajar con él hasta el centro de la capital de España, disfrutó del palco VIP del estadio, regaló una camiseta con su nombre y dorsal y dejó unas cuantas declaraciones de lo más interesantes.

Eso no le libró de las críticas en redes, ya que algunos no vieron con buenos ojos que estuviese más pendiente a otras cosas que al resultado del equipo. "Más titoker que futbolista, vergüenza", se leía en X.

Las palabras de Rodrygo en el directo desde el Bernabéu

Durante la emisión, Rodrygo explicó, entre otras cosas, la doble amarilla que vio en el último partido de la fase 'liga' de la Champions, también en el Estadio Da Luz contra el Benfica.

Lo hizo después de aclarar que su ausencia este miércoles se debía a la sanción, no a una baja por molestias físicas. "Ya no estoy lesionado, ya estaba listo para jugar la vuelta, pero me sancionaron porque me quejé al árbitro. Pedí un minuto más y me sacó tarjeta amarilla y le dije ‘estás de broma’. Y me expulsó. Me echaron dos partidos por eso. Fue increíble”, se quejaba el profesional.

Unos minutos antes había señalado las provocaciones que había sufrido de sus rivales. "Cuando te están provocando es muy molesto y mira que yo soy muy tranquilo y trato de evitar las peleas. Hay que enfocarse en el juego e incluso he trabajado con psicólogos para estar equilibrado", decía.

Entre tanto, habló también de la exigencia del club madrileño. "Si el Real Madrid no gana, Dios me libre, no podemos hacer nada, te quedas encerrado en casa, no puedes vivir hasta que no ganes el siguiente partido, cada día te levantas temprano y tienes que entrenar ya esté lloviendo, nevando o haga frío", confesaba.

Y aseguraba que sería capaz de "jugar aquí pase lo que pase, sin importar el dinero", aunque reconocía que también "es importante. No soy tonto. Pero siempre fue mi sueño jugar en el Real Madrid", concluía.