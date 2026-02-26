Alineaciones confirmadas de Celta y PAOK, partido de vuelta dieciseisavos de final de Europa League

Alberto Bravo 26 FEB 2026 - 19:49h.

Claudio Giráldez ha apostado por Javi Rueda, Matías Vecino y Swedberg

Giráldez, el peligro de un PAOK en cuadro y la ausencia del SAOT en Europa League

VigoCelta de Vigo y PAOK Salónica han hecho oficiales los onces titulares con los que arrancarán el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. A partir de las 21.00 horas, en el estadio de Balaídos, vigueses y tesalónicos buscarán el pase a la siguiente ronda. En el encuentro de ida los de Claudio Giráldez vencieron 1-2 en el Toumba Stadium. Estas son las alineaciones confirmadas de Celta y PAOK.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa, apuntó que "muchos de nosotros somos debutantes en una vuelta de una eliminatoria y tenemos que intentar afrontarlo con la mayor naturalidad. Intentaremos estar lejos de nuestra propia portería, ser agresivos y ambiciosos".

"Estamos centrados en afrontar un partido contra un equipo que va a salir con poco que perder, como dijo su entrenador al acabar el partido de ida. La ventaja que tenemos es un gol y pasa mil veces en un partido que se puede remontar un gol. Nuestro objetivo es salir a por más, a ganarlo", aseguró el técnico.

Del PAOK Salónica, que llegó a Vigo con nueve bajas, destacó que "es un rival que en los dos partidos ha tenido momentos que nos ha dominado, que nos ha generado peligro. En la ida estuvimos en bloque bajo mucho más tiempo del que nos gustaría. Tienen recursos para hacernos daño y, además, con esa situación de sorpresa de no saber bien del todo cómo pueden armar su parte ofensiva".

Once titular del PAOK Salónica

El PAOK Salónica presenta un once titular formado por Antonis Tsiftsis; Kenny, Kodziora, Michalidis, Baba; Ozdoev, Zafeiridis, Sánchez, Bianco, Chatidis; y Georgios Giakoumakis.

Razvan Lucescu, entrenador rumano del PAOK Salónica, explicó en la rueda de prensa celebrada en Balaídos que "estamos aquí para luchar. No tenemos nada que perder en este momento, así que vamos a entrar al campo a darlo todo. Sabemos las dificultades que tiene el partido. Pero el Celta tiene más que perder que nosotros".

"Nos enfrentamos a uno de los equipos más bonitos de ver que hay en España. Tiene mucha calidad. Solo hay que ver que va sexto. Y eso, teniendo en cuenta que tiene un músculo económico muy distinto al de Real Madrid, Barcelona o Atlético, que son los que tiene por delante", dijo elogiando al Celta de Claudio Giráldez.